Na een Italiaanse topman nu een Belgische madam, het toch wel vrij plaatselijke KPN stelt een nieuwe CEO voor.

Ze komt van Proximus. Wel een mooie naam, Dominique Leroy denkt overigens niet aan een fusie tussen die twee:

Dominique werd op 9 januari 2014 CEO van Proximus, voorheen Belgacom. Misschien moet u niet meteen koerswonderen van haar verwachten. Dit is herbelegd.

Verder zijn er zijn welgeteld twee headlines met bedrijfsnieuws nu, mooi meegenomen voor SBM Offshore en TomTom. Er zijn geen financiële details:

06 Sep - 07:22:42 [RTRS] - TomTom: Microsoft integrating our navigation in connected vehicles platform

06 Sep - 07:30:01 [GNW] - SBM Offshore signs long-term FPSO supply agreement with ExxonMobil

Internationaal is er ook niet zoveel nieuws nu. Geen schreeuwende headlines ook voor brexit of Hongkong, het is bijna wennen. Typische eerste vrijdag van de maand dus, niet veel te doen, slappe koersjes, maar strakjes wel het Amerikaanse banenrapport.

-Hong Kong, Japan, Korea stocks ?

-Treasury yields tick higher

-Australia, Japan bonds track sell-off

- S&P 500 closed more than 1% higher

We doen het vandaag met maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, ofwel Payroll Report. En dat is best een dingetje na al die data over een verzwakkende, maar ook weer beter dan gedachte Amerikaanse economie. De Duitse industriële productie over juli komt nu door op -0,6% (+0,4% verwacht).

De koersen doen niet veel na een mooi ritje op Wall Street. De Amerikaanse rente tikt een basispuntje bij en die van ons levert er een in.

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

08:00 Duitsland industriële productie jul 0,4% MoM

11:00 EU BBP Q2 (gereviseerd) 0,2% QoQ

14:30 VS Non-Farm Payrolls aug 155K

14:30 VS werkloosheidspercentage aug 3,7%

14:30 VS loongroei aug 0,3% MoM

En dan nog even dit

Eens te meer, wordt het een recessie of niet?

Stock doomsayers hushed by fresh signs of American economic resilience

Ja, dat weten we intussen, toch?

Explainer: U.S., China more divided than ever as new trade talks loom

Ken je die van die Amerikaanse president die bij de dokter komt, Angela? Nee Xi, ik maak nooit grapjes. Of het zo gaat weet ik niet, maar as we speak praten China en Duitsland met elkaar:

Angela Merkel must maintain a hard line when she goes to Beijing, but it comes at a high risk for Germany's export-dependent economy

Oh:

There are plenty of reasons why a China-U.S. trade deal before November 2020 would suit Beijing just fine

Vanmiddag Payroll Report:

Slower U.S. job growth expected, but enough to support economy

Huh?

Brewer AB InBev, the maker of popular beer brands such as Hoegaarden and Stella Artois, says a three-year ban on its sales in New Delhi will adversely hurt its business and could potentially boost moonshine trade in the city

Datagraaier zoekt toezichthouder:

Hoe verrassend?

People are roasting Elon Musk on Twitter after he tried to diss Porsche

Vooralsnog zien we vooral 25 keer per dag Ray Dalio met weer een voorspelling:

Ray Dalio sees about a 25% chance of a U.S. recession this year and in 2020

