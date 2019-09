Slot: Risk-on

Het is vandaag risk-on op de financiële markten. Goed nieuws omtrent de handelsoorlog en beter dan verwachte economische cijfers zorgen voor een uitstekende stemming op het Damrak.

Vooral de inkoopmanagersindex over de Amerikaanse dienstensector was veel beter dan verwacht. Er rolde over de maand augustus een PMI van 56,4 uit de bus. Dit betekent dat er, in tegenstelling tot de industrie, volop groei is in de dienstensector.

Ook het ADP banenrapport viel mee. Volgens de loonstrookjesverwerker kwamen er afgelopen maand 195.000 arbeidsplaatsen bij. Veel beter dan de 148.000 banen waarmee economen rekening hielden. Allemaal signalen dat de VS voorlopig niet hoeft te vrezen voor een recessie.

Nu de recessie-angst wegebt, zien we in de rentemarkt een enorme draai plaatsvinden. Collega Arend Jan bracht dit in het liveblog prachtig in beeld. Het zou zomaar kunnen dat de bodembel heeft geluid.

ASML on fire

Zwaargewicht ASML (+5,1%) stuwt de AEX tot grote hoogtes. Met een indexgewicht van 13% stuwt de chipgigant de hoofdindex zelfstandig 0,6% hoger. De aandeelhouders mogen de analisten van Credit Suisse bedanken, want zij verhogen het koersdoel naar €270.

Dat betekent een upside van zo'n 25%. Het aandeel ASML heeft dit jaar al een enorme rit gemaakt. De koers is zo'n 56% gestegen en dan hebben we het dividend nog niet eens meegenomen.

Door de technologische voorsprong ten opzichte van andere chipbedrijven heeft ASML een monopoliepositie op het gebied van EUV machines. Klanten zijn hierdoor zeer afhankelijk van de chipgigant, waardoor de onderneming hoge prijzen kan vragen.

Daarnaast hoeft ASML niet bang te zijn dat klanten hun orders in slechte tijden ineens cancelen. Iets waar Besi bijvoorbeeld wel last van heeft. Ondanks het aandeel met een getaxeerde K/W van 25 over 2020 niet bepaald goedkoop is, is de IEX Beleggersdesk enthousiast.

Brede markt

De AEX stijgt 1,0% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,9%) en CAC (+1,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 6,9% omlaag en noteert 14,0 punten.

Wall Street is on fire.De Dow Jones (+1,7%) en Nasdaq (+1,7%) speren omhoog. De S&P500 doet het met een plus van 1,4% iets rustiger aan.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,105 ten opzichte van de dollar.



Goud (-2,2%) corrigeert flink. Niet onlogisch op een dag als deze.

Olie: WTI (+2,4%) en Brent (+2,5%) hebben de weg omhoog eindelijk gevonden.

Dat geldt niet voor de Bitcoin (-0,9%). Anderzijds is de digitale munt dit jaar 182% in waarde gestegen.

Het Damrak

ArcelorMittal (+3,1%) trekt zich niets aan van de koersdoelverlaging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €19 van €22 en het advies blijft kopen.

(+3,1%) trekt zich niets aan van de koersdoelverlaging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €19 van €22 en het advies blijft kopen. De financials spuiten omhoog vandaag. De stijgende rentes spelen hier een belangrijke rol. Uitschieters zijn ASR (+4,7%) en Aegon (+3,8%).

(+4,7%) en (+3,8%). Defensieve aandelen zoals Relx (-1,8%) en Unilever (-1,2%) moet u op dit soort dagen niet hebben. Deze twee zwaargewichten zorgen ervoor dat de AEX, ondanks de forse stijging van ASML , niet outperformed ten opzichte van de overige Europese indices.

(-1,8%) en (-1,2%) moet u op dit soort dagen niet hebben. Deze twee zwaargewichten zorgen ervoor dat de AEX, ondanks de forse stijging van , niet outperformed ten opzichte van de overige Europese indices. Binnen de AMX worden de afgestrafte aandelen vooral opgepikt. Wereldhave (+3,5%) en Fugro (+4,5%) zijn hiervan het voorbeeld. Laatstgenoemde profiteert van de hogere olieprijs.

(+3,5%) en (+4,5%) zijn hiervan het voorbeeld. Laatstgenoemde profiteert van de hogere olieprijs. Opvallend hoe goed Eurocommercial Properties (+3,0%) erbij ligt. Winkelvastgoedfondsen hebben over het algemeen last van hogere rentes.

(+3,0%) erbij ligt. Winkelvastgoedfondsen hebben over het algemeen last van hogere rentes. Ondanks het (verwachte) tegenvallende bericht dat PostNL (+0,5%) concurrent Sandd van de ACM niet mag overnemen, stijgt de koers. Een teken dat al het cyclische spul vandaag wordt opgekocht. Dan maakt de naam niet meer uit. Gewoon kopen!

(+0,5%) concurrent Sandd van de ACM niet mag overnemen, stijgt de koers. Een teken dat al het cyclische spul vandaag wordt opgekocht. Dan maakt de naam niet meer uit. Gewoon kopen! Ok, BAM (-1,5%) is de vreemde eend in de bijt. Wat een rampaandeel is het toch. Man, man, man.

(-1,5%) is de vreemde eend in de bijt. Wat een rampaandeel is het toch. Man, man, man. Boskalis (+2,9%) lijkt een beetje uit te bodemen.

(+2,9%) lijkt een beetje uit te bodemen. De knaller van de dag is B&S Group (+9,9%). De ceo koopt voor €1 miljoen aan aandelen bij. Iets wat beleggers enorm veel vertrouwen geeft. Helemaal na zo'n afstraffing. B&S Group: CEO koopt bij #B&SGroupSA https://t.co/n5QWysAT6A — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 5, 2019

(+9,9%). De ceo koopt voor €1 miljoen aan aandelen bij. Iets wat beleggers enorm veel vertrouwen geeft. Helemaal na zo'n afstraffing. Jammer dat Pharming (-0,5%) tegen de markt in omlaag gaat. Vanochtend stond er overigens een verlies van meer dan 2% op het bord.

(-0,5%) tegen de markt in omlaag gaat. Vanochtend stond er overigens een verlies van meer dan 2% op het bord. Lokaal straalt Ease2pay (+10,2%).

Adviezen

ArcelorMittal: naar €19 van €22 en kopen - Deutsche Bank

ASML: naar €270 van €215 en kopen - Credit Suisse

PostNL: handhaven op €3 en kopen - ING

De dag van morgen