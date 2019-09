Het heeft even geduurd, maar het is de Amerikanen eindelijk gelukt om een datum te prikken voor het handelsoverleg met de Chinezen. Voor de AEX (+0,8%) reden om een mooie plus op het bord te zetten.

Het lijkt erop dat de beurzen momenteel alles aangrijpen om omhoog te gaan. Ondanks deze kleine stap vooruit hoeven we er niet ineens vanuit te gaan dat er snel een akkoord volgt. De Chinezen hopen dat Trump niet wordt herkozen, zodat zij kunnen onderhandelen met een andere president. Trump heeft het handelsconflict nodig voor zijn verkiezingscampagne.

Goed nieuws komt er ook vanuit het Verenigd Koninkrijk, want de de kans op een no-deal brexit is na de stemming van gisteren aanmerkelijk kleiner geworden. Toch lijkt dit niet de trigger voor de stijgende AEX. We zien namelijk al langer dat de beurzen nauwelijks bewegen op nieuws van de overkant van de plas.

Geen goedkeuring

PostNL (+0,8%) krijgt vooralsnog geen toestemming van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om concurrent Sandd over te nemen. Voor de IEX Beleggersdesk komt dit niet als een verrassing, omdat de toezichthouder vanuit zijn mandaat simpelweg niet akkoord kàn gaan.

Opvallend is dat de ACM ruim zeven maanden nodig had om tot dit oordeel te komen. Dat had toch wel een beetje sneller gemogen. Het aandeel PostNL gaat ondanks dit nieuws gewoon omhoog. Dat komt doordat staatssecretaris Mona Keijzer kan ingrijpen.

Zij mag de ACM overrulen, zodat de overname alsnog door kan gaan. Den Haag kennende zal dit nog wel even duren. Het artikel van de IEX Beleggersdesk kunt u lezen door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

Brede markt

De AEX gaat 0,8% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,8%) en CAC (+0,9%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 5,3% en noteert 14,2 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,9% in het groen.

De euro klimt 0,1% en noteert 1,104 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,51%) en Duitse (-0,65%) rente stijgen drie basispunten. Hebben we de bodem gezien?

Goud (-0,7%) moet het niet van deze dagen hebben.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,4%) zakken steeds verder weg.

Bitcoin (-1,0%) maakt pas op de plaats.

Het Damrak

Het zijn de chippers die vandaag als de brandweer gaan. ASML (+3,4%), ASMI (+1,8%) en Besi (+1,9%) gaan allemaal hard omhoog. Dit is het gevolg van de ontwikkelingen omtrent het handelsconflict.

(+3,4%), (+1,8%) en (+1,9%) gaan allemaal hard omhoog. Dit is het gevolg van de ontwikkelingen omtrent het handelsconflict. Voor ArcelorMittal (+3,8%) geldt hetzelfde.

(+3,8%) geldt hetzelfde. De Duitse fabrieksorders dalen harder dan verwacht, maar Aalberts (+1,8%) heeft er maling aan.

(+1,8%) heeft er maling aan. ASR (+3,6%) lag er de laatste weken dramatisch bij, maar herstelt vandaag. De stijgende rentes helpen een handje.

(+3,6%) lag er de laatste weken dramatisch bij, maar herstelt vandaag. De stijgende rentes helpen een handje. Defensieve aandelen zoals Relx (-0,5%) en Unilever (-0,2%) kunnen het tempo niet bijbenen. Anderzijds bleven deze fondsen de afgelopen anderhalf jaar uitstekend liggen.

(-0,5%) en (-0,2%) kunnen het tempo niet bijbenen. Anderzijds bleven deze fondsen de afgelopen anderhalf jaar uitstekend liggen. Galapagos (-1,3%) heeft het even niet. Toch is het biotechfonds dit jaar met een winst van 85% de grootste stijger binnen de AEX.

(-1,3%) heeft het even niet. Toch is het biotechfonds dit jaar met een winst van 85% de grootste stijger binnen de AEX. Omdat Unibail Rodamco (-0,0%) verdwijnt uit de Eurostoxx, moeten indexfondsen het winkelvastgoedaandeel verplicht verkopen. Dat zorgt voor de nodige druk op de koers.

(-0,0%) verdwijnt uit de Eurostoxx, moeten indexfondsen het winkelvastgoedaandeel verplicht verkopen. Dat zorgt voor de nodige druk op de koers. Geen idee waarom Pharming (-2,1%) zo slecht ligt. Gisteren ging het aandeel ook al tegen de markt in omlaag. Maar goed, vanaf juli is het wel heel hard gegaan met de koers.

(-2,1%) zo slecht ligt. Gisteren ging het aandeel ook al tegen de markt in omlaag. Maar goed, vanaf juli is het wel heel hard gegaan met de koers. De koers van B&S Group (+8,1%) stortte de afgelopen weken helemaal af. Reden genoeg voor topman Bert Meulman om voor ruim €1 miljoen aan aandelen in te kopen. De gemiddelde aankoopkoers was €10,80 dus hij heeft binnen no time 7% winst in de pocket.

(+8,1%) stortte de afgelopen weken helemaal af. Reden genoeg voor topman Bert Meulman om voor ruim €1 miljoen aan aandelen in te kopen. De gemiddelde aankoopkoers was €10,80 dus hij heeft binnen no time 7% winst in de pocket. De fantasie in Kiadis (+4,8%) is nog niet op. Voor de derde dag op rij gaat het aandeel keihard omhoog. Wetenschappers van het Europees medicijn agentschap (EMA) buigen zich deze dagen over het middel ATIR101.

(+4,8%) is nog niet op. Voor de derde dag op rij gaat het aandeel keihard omhoog. Wetenschappers van het Europees medicijn agentschap (EMA) buigen zich deze dagen over het middel ATIR101. Winstnemingen bij Alfen? (-2,5%)

Adviezen