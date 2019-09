Liveblog: Wat. Een. Draai!

Update 16:00 uur: Wat gebeurt er?!

Dit is een heel rare beurs. Prima, lekker, maar niks bijzonders en gewoon doorlopen, denkt u als u de AEX +0,7% ziet staan. Klopt, maar onderliggend is er sprake van grof geweld. Als eerste, kijk onder de motorkap van de AEX. Cyclicals en financials vieren feest, defensief wordt verkocht. En soms flink ook.

Kinderspel echter vergeleken bij wat er op de rentemarkt gebeurt. Wrijf uw ogen maar even uit, wat een rentestijgingen! De dollar levert ook nog eens een halve cent in en goud krijgt een tik.

VS en China gaan weer praten, hoop over Hongkong, uitstel brexit: de markt haalt even adem. Het kan een draai zijn als de economische data ook nog aantrekken en ons een (winst)recessie bespaard blijft, maar zo ver zijn we nog lang niet, ondanks nu een ISM non-Manufacturing Index van 56,4.

The big theme of today's data is that this does not look like an economy on the verge of a recession.



We may yet go into one, but right now the data isn't showing that https://t.co/bK8UN6IgMQ — Joe Weisenthal (@TheStalwart) September 5, 2019

Update 15:45 uur: Wat is een financieel expert?

Dit is inderdaad een heel interessant draadje. Mijn eerste vraag zou zijn: prijs of yield? Als u niet weet wat ik bedoel bent u alvast af :-)

Goede vraag (en een aantal interessante antwoorden): https://t.co/sDxx5LcT6f — Erik Mauritz (@erikmauritz) September 5, 2019

Update 15:15 uur: WeWork doesn't work?

Zelden was er een beursgang die zoveel negatieve publiciteit haalde als WeWork. Zelf ben ik nog niet één positieve noot, laat staan een heel positief verhaal tegengekomen. Beetje lullig voor Softbank, want dat nam een belang tegen een waardering van $47 miljard. Dat wordt een lange termijnbelegging dus.

Om het even af te ronden: $30 miljard betekent -36,2% gerekend vanaf $47 miljard en bij $20 miljard komt mijn bierviltje uit op -57,5%. Heet dit niet gewoon een flop? Eerst maar de beursgang deze maand afwachten.

Dit betekent een zeer forse neerwaartse bijstelling na de $47 miljard financieringsronde eerder dit jaar https://t.co/ggs2NMBQud — Jack Neele (@jackneele) September 5, 2019

Update 14:15 uur: Ongrijpbaar sentiment

De bull market sinds maart 2009 heet ook wel the most hated rally ever. Zit wat in, het sentiment is, ondanks vaak spectaculaire stijgingen, in al die jaren nooit euforisch geweest. De Amerikaanse VEB, de AAII, houdt het sentiment wekelijks bij en inderdaad, ook deze week zijn de stieren weer in de minderheid.

AAII Sentiment Survey: Optimism is back within its typical range (though not by much), while pessimism remains at an unusually high level. https://t.co/CPRW7Qb6JE pic.twitter.com/aCCglJBg05 — AAII SentimentSurvey (@AAIISentiment) September 5, 2019

Toevallig heb ik hier mooie data van. Kijk maar, gedurende de hele bull market waren er zelden meer stieren dan beren en neutralen samen.

Dat was in het verleden wel anders, hoewel eerlijk gezegd de scores van 1995-2000 - de dotcombubbel - mij tegenvallen. In bear market daarna waren er zelfs meer stieren?! Misschien dat we die dan met terugwerkende kracht the most beloved bear market ever kunnen dopen.

De beurswijsheid luidt dat zo lang er beren zijn, is er ruimte voor de koersen om te stijgen. Dat geldt ook andersom: zo lang er stieren zijn... Achteraf weten we altijd pas wat nú van toepassing is. U kan nog één ding doen: sentiment links laten liggen. Meer kans op arm dan rijk worden, dunkt me.

Update 10:45 uur: Bitcoin

Kort, scherp, briljant. Verder hoeven we het er niet meer over te hebben en kijkt u maar naar het bord om te zien wat de laatste gek er voor geeft.

Ok, fight me Bitcoiners. Here's the real reason that Bitcoin will never supplant the US dollar on a global scale. #TIMESTAMP.



From today's @Markets newsletter https://t.co/e5TYtjIuOw pic.twitter.com/hpAzNAvfLm — Joe Weisenthal (@TheStalwart) September 3, 2019

Update 10:00 uur: Besi & Adriaan

Krijgt u ook zo onweerstaanbaar de neiging een horizontaal lijntje in deze grafiek te trekken? Besi gaat weer hard en... dit ziet er technisch interessant uit, toch?

Deze krijg ik van Royce Tostradamus. Mocht Besi die €28,75 van het bord af ketsen, dan is volgens hem €32,20 uit mei 2018 de volgende halte.

En ziet u Besi gaan, dan komt Adriaan er aan? Zeker, kijkt u maar even mee naar de binnenkant van de grafieken van ASMl en ASMI: all time highs! Daar is wellicht deze ziedendene koersdoelverhoging debet aan:

05 Sep - 10:07:11 [RTRS] - ASML HOLDING NV ASML.AS: CREDIT SUISSE ASSUMES COVERAGE WITH OUTPERFORM RATING; EUR 270 VS EUR 215 PRICE TARGET

Niet alleen lijken de namen ASML en ASMI op elkaar, wat dacht u van de grafieken?

Update 09:45 uur: Biocartis of - kaartenhuis?

Belgische biotechs, ook populair onder Nederlanders weet ik. Behalve Galapagos zit er in Mechelen nog een biotech. En die heeft cijfers vandaag.

Zo, #Biocartis opent 31% lager. Bedrijf is daarmee 400 miljoen euro waard, waarvan 170 miljoen euro cash. pic.twitter.com/rYsHdSAaOc — Tom Simonts (@TSimonts) September 5, 2019

Martin van onze beleggersdesk zegt:

De halfjaarcijfers van het Belgische bedrijf zijn verder min of meer conform verwachting, maar de neerwaartse bijstelling van het cartridge verbruik is een forse tegenvaller. Tegelijk wordt ook de doelstelling voor het aantal geplaatste Idylla systemen licht neerwaarts bijgesteld.

Tom praat u verder bij, ofwel de R van risico die bij iedere biotech op de voorgevel staat gespijkerd, slaat vandaag hard toe bij Biocartis.

#Biocartis verlaagt 2019 doelen van 350 naar 325 à 350 nieuwe #Idyllas en van 60 à 70% groei in cartridgeverkoop naar 30 à 35% groei (1H: +24% tot 72000 stuks). Trage groei in VS door training & omschakeling. Distributie met Fisher wordt stopgezet. Cash per einde 19: 170 à €175m pic.twitter.com/jSLNqXqHYa — Tom Simonts (@TSimonts) September 5, 2019

Update 09:30 uur: -4,8%

Conclusies trekt u zelf, dit zijn de cijfers. De enige manier om met dit percentage uw geld minimaal zijn waarde te laten behouden, is risico nemen. Dan zwijg ik maar over vermogensgroei. Jaja, straks moeten we nog in bitcoin óm... :-)

Het sommetje:



Inflatie 3,1%

Risicoloze rente: -0,5%

Tax 1,2%



Ofwel, ons geld werd in augustus 4,8% minder waard op jaarbasis #CBS #inflatie pic.twitter.com/iBQbiFGNVo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 5, 2019

Update 09:20 uur: PostNL

Gevalletje hebben we dat ook weer gehad? Er is prijsactie op aardig volume, maar ook niet meer dan dat. De afwijzing van de fusie PostNL-Sandd door toezichthouder ACM maakt niet veel indruk op de vloer.

Martin is er ook snel klaar mee. De ACM heeft haar plicht gedaan en de politiek gaat nu, zo is de algehele verwachting, overrulen.

De politiek heeft in een eerder stadium al laten weten bereid te zijn de ACM te overrulen en zal nu de daad bij het woord moeten voegen. Een traject overigens dat (maximaal) twaalf weken in beslag zal nemen.