Liveblog: Besi, ASML, ASMI en PostNL

Update 10:00 uur: Besi & Adriaan

Krijgt u ook zo onweerstaanbaar de neiging een horizontaal lijntje in deze grafiek te trekken? Besi gaat weer hard en... dit ziet er technisch interessant uit, toch?

Deze krijg ik van Royce Tostradamus. Mocht Besi die €28,75 van het bord af ketsen, dan is volgens hem €32,20 uit mei 2018 de volgende halte.

En ziet u Besi gaan, dan komt Adriaan er aan? Zeker, kijkt u maar even mee naar de binnenkant van de grafieken van ASMl en ASMI: all time highs! Daar is wellicht deze ziedendene koersdoelverhoging debet aan:

05 Sep - 10:07:11 [RTRS] - ASML HOLDING NV ASML.AS: CREDIT SUISSE ASSUMES COVERAGE WITH OUTPERFORM RATING; EUR 270 VS EUR 215 PRICE TARGET

Niet alleen lijken de namen ASML en ASMI op elkaar, wat dacht u van de grafieken?

Update 09:45 uur: Biocartis of - kaartenhuis?

Belgische biotechs, ook populair onder Nederlanders weet ik. Behalve Galapagos zit er in Mechelen nog een biotech. En die heeft cijfers vandaag.

Zo, #Biocartis opent 31% lager. Bedrijf is daarmee 400 miljoen euro waard, waarvan 170 miljoen euro cash. pic.twitter.com/rYsHdSAaOc — Tom Simonts (@TSimonts) September 5, 2019

Martin van onze beleggersdesk zegt:

De halfjaarcijfers van het Belgische bedrijf zijn verder min of meer conform verwachting, maar de neerwaartse bijstelling van het cartridge verbruik is een forse tegenvaller. Tegelijk wordt ook de doelstelling voor het aantal geplaatste Idylla systemen licht neerwaarts bijgesteld.

Tom praat u verder bij, ofwel de R van risico die bij iedere biotech op de voorgevel staat gespijkerd, slaat vandaag hard toe bij Biocartis.

#Biocartis verlaagt 2019 doelen van 350 naar 325 à 350 nieuwe #Idyllas en van 60 à 70% groei in cartridgeverkoop naar 30 à 35% groei (1H: +24% tot 72000 stuks). Trage groei in VS door training & omschakeling. Distributie met Fisher wordt stopgezet. Cash per einde 19: 170 à €175m pic.twitter.com/jSLNqXqHYa — Tom Simonts (@TSimonts) September 5, 2019

Update 09:30 uur: -4,8%

Conclusies trekt u zelf, dit zijn de cijfers. De enige manier om met dit percentage uw geld minimaal zijn waarde te laten behouden, is risico nemen. Dan zwijg ik maar over vermogensgroei. Jaja, straks moeten we nog in bitcoin óm... :-)

Het sommetje:



Inflatie 3,1%

Risicoloze rente: -0,5%

Tax 1,2%



Ofwel, ons geld werd in augustus 4,8% minder waard op jaarbasis #CBS #inflatie pic.twitter.com/iBQbiFGNVo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 5, 2019

Update 09:20 uur: PostNL

Gevalletje hebben we dat ook weer gehad? Er is prijsactie op aardig volume, maar ook niet meer dan dat. De afwijzing van de fusie PostNL-Sandd door toezichthouder ACM maakt niet veel indruk op de vloer.

Martin is er ook snel klaar mee. De ACM heeft haar plicht gedaan en de politiek gaat nu, zo is de algehele verwachting, overrulen.

De politiek heeft in een eerder stadium al laten weten bereid te zijn de ACM te overrulen en zal nu de daad bij het woord moeten voegen. Een traject overigens dat (maximaal) twaalf weken in beslag zal nemen.