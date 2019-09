quote: Alex A La Hausse/ A La Baisse schreef op 5 sep 2019 om 07:58:

[...]



We daalden op geo politieke onrust nu stijgt het vanwege geo politiek rustiger vaarwater.

Nepdaling waarbij geen rekening is gehouden naar de honger naar rendement (rente 0%) en de zeer behoorlijke kwartaalcijfers.



Tjop

[...]We daalden op geo politieke onrust nu stijgt het vanwege geo politiek rustiger vaarwater.Nepdaling waarbij geen rekening is gehouden naar de honger naar rendement (rente 0%) en de zeer behoorlijke kwartaalcijfers.Tjop

Ze denken dat de boel in Hong Kong nu volledig gesust is maar ik denk dat ze zich daarin nog wel eens flink kunnen vergissen. Hebben die wet "a little too late" teruggetrokken. Verwacht dat de demonstraties ook komende tijd nog gewoon doorgaan.Ook in het VK geeft het uitstel alleen nog maar langer onzekerheid.VS vannacht dus uitgebroken boven de bovenste horizontale lijn en op ondermeer de NQ een nieuw hoger topje waardoor er nu een (al dan niet voltooide) 5-wave golf staat.Tis nu zaak dat ze komende dagen boven de uitbraakniveaus consolideren om verdere stijging te kunnen hervatten.Vandaag zien of ze deze midnight uitbraak kunnen vasthouden richting vanavond of dat we wellicht met een tweede valse uitbraak te maken hebben.Banencijfers vanmiddag kunnen belangrijke factor gaan spelen nu.Zit zelf nu met 7.650-7.700-7.750 shorts op de Nasdaq.Die laatste werd vannacht getriggered.Redelijk onder water alles maar heb er vertrouwen in dat het goed komt.Ruimte naar boven blijft vooralsnog beperkt.