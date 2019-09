TA: Amerika blijft achter

Ik ben het eens met zowel Tostrams als Van Dongen. Europa ligt duidelijk voor op Amerika. Ik zie zelfs meer en meer Europese fondsen hoog tot zeer hoog op de daggrafieken liggen. Maar het is nog te weinig. Minimaal nog 1 tot 6 dagen. Dan hoeft het niet meteen te gaan crashen. De kans op een mooie daling wordt veel groter. Die Amerikanen en Chinezen kunnen beter een babbel box oprichten. Het is net als bij ons. Veel praten in een relatie is bij het begin van de relatie het toverwoord maar bij het einde van de relatie het breekwoord. Zilver en goud blijven lachen. Big smileys daar.