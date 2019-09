Septembertoppers: Shell, Galapagos en ING

Royal Dutch Shell, Galapagos en ING horen bij de populairste AEX-aandelen voor aankomende maand. Wegblijven kunnen we beter bij Randstad en Takeaway; deze aandelen staan op een gedeelde eerste plek bij de floppers.

Dat blijkt uit de IEX Bull/Bear Enquête voor september.

Verder zien we dat de forse beursdaling van begin augustus zijn weerslag heeft gehad op het sentiment. Waar vorige maand nog ruim de helft optimistisch of zeer optimistisch stond tegenover de aandelenmarkten, is dit nu teruggezakt naar 45,6%.

Langere termijn verdeelt beleggers

Voor de langere termijn lopen de meningen van de respondenten meer uiteen. Een gedeelte is voor de langere termijn positiever geworden: 46,7% denkt dat de AEX de komende zes maanden 3% of meer gaat stijgen, terwijl dit vorige maand nog 42,4% was.

Aan de andere kant is de groep die denkt dat de AEX de komende zes maanden met 3% of meer gaat dalen, ook groter: 27% tegenover 22,3% vorige maand.

Bull/Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gedaald van 52,7 in augustus naar 51,9 deze maand. 50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish.

Deze maand hebben 274 beleggers onze vragenlijst ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor september is als volgt (tussen haakjes de score voor augustus):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 9,5% (was 11,7%)

Optimistisch: 35% (was 36,9%)

Neutraal: 26,3% (was 25,7%)

Pessimistisch: 22,3% (was 19,7%)

Zeer pessimistisch: 6,9% (was 6,0%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 10,2% (was 12,6%)

Optimistisch: 35,4% (was 37,7%)

Neutraal: 23,4% (was 26,5%)

Pessimistisch: 24,1% (was 16,7%)

Zeer pessimistisch: 6,9% (was 6,5%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 46,7% (was 42,4%)

Neutraal: 26,3% (was 33,3%)

Omlaag: 27,0% (was 22,3%)

AEX komende maand

Omhoog: 50,0% (was 45,3%)

Neutraal: 22,6% (was 28,7%)

Omlaag: 27,4% (was 26,0%)

Aandelenkeuzes september



Kijken we naar de verwachtingen voor deze maand, dan zien we dat de deelnemers de beste prestaties verwachten van Shell. Ook Galapagos gooit traditiegetrouw hoge ogen. Op de derde plek vinden we ING, gevolgd door ASML. Ahold Delhaize is nieuw in de top 5, DSM verdwijnt eruit.

De floppers worden aangevoerd door Takeaway en Randstad. De rest van de top 5 ziet er anders uit dan in augustus. Ten opzichte van vorige maand komen ABN Amro, IMCD en KPN nieuw binnen; die nemen de plek in van Adyen, Heineken en Aegon.