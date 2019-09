Laat de 5G maar komen.

Met self driving cars moet de overheid wel snel beslissen ipv steggelen over klimaat en spionage (laster campagne van de Amerikanen).



Willen ze meegaan met de tijd en bijbenen met de Chinezen en bedrijven zoals Tomtom en ASMl en ASMI een goede toekomst bieden, dan moeten ze in actie komen ipv achterover hangen.



Tip voor Rutte kabinet.... oh nee... dat wordt niks.



Tip voor Thierry kabinet dan..... graag een Minister in het leven roepen voor digitale economie, want 1e kamer (met oude ipad versie) leden en sommige oudbollige figuren in 2e kamer kunnen niet meer met de tijd meegaan en de snelle ontwikkeling op 5G & 6G of Libra of Bitcoin of Smart stadium of Smart city volgen..

Wij hebben een Minister nodig met goede kennis over technologie en ontwikkeling.



Dit moet je niet meer laten doen aan een ambtenaar van de oude garde want kennis over digitalisering ligt niet bij Justitie en veiligheid.





Half juni presenteerden staatssecretaris Keijzer (EZK), minister Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Nederlandse Digitaliseringsstrategie