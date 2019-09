Liveblog: Kiadis, Tom2 en Aperam

Update 10:25 uur: Kiadis

Op zich geen nieuw nieuws of nieuwe feiten vandaag, als ik het goed zie.

Bij Kiadis is de geest weer uit de fles, omdat de Scientific Advisory Group (SAG) van de EMA zich deze dagen over ATIR101 buigt. Het forum zindert er van. De koers ook? Prijs oppompen voor volgende emissie, luidt dan weer de kritiek op datzelfde forum. Kortom, biotech bingo bij Kiadis. Betreden op eigen risico.

Update 10:00 uur: Inkoopmanagersindices

Het is en blijft een wereldeconomie op twee snelheden.

Allemaal boven 50 en Duitsland dampft zelfs. Wereldwijd verschil tussen haperende industrie (driekwart manufacturing PMI's onder 50) en prima draaiende dienstensectoren blijft opmerkelijk #handelsoorlog #AEX pic.twitter.com/AnJWFSsDAY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 4, 2019

Update 09:50 uur: TomTom

TomTom krijgt een lang en heel positief verhaal op Bloomberg. Het bedrijf is helemaal terug van geweest, heeft een mooie transitie doorgemaakt en is klaar voor de volgende fase in de wereldwijde automotive concurrentiestrijd, aldus het persbureau. Ja, met al die grootmachten ja.

Toeval of niet en vreemd of niet, het is ook veel stiller geworden rond #TomTom maar de koers vaart er wel bij. Wat een rit sinds dit voorjaar pic.twitter.com/LuF7p7AX0c — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 4, 2019

Update 09:35 uur: Porsche porno

Dit oogt niet misselijk. Voor $90.000 is ie van u, of hebt u liever voor dat geld de Tesla Model S?

Porsche today unveils its first-ever electric car in its battle to steal a market that Tesla built https://t.co/xzfGx3b5Xb — Bloomberg (@business) September 4, 2019

Update 09:30 uur: Advies

Er zijn al diverse adviezen en u ziet impact hier en daar op de borden: