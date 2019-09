Liveblog: Fugro, Kiadis en Tom2

Update 16:25: Fugro

Formeel is er geen nieuws en verder zie ik ook niets, maar Fugro staat wel 7,5% hoger op hoog volume. Roep nou niet meteen squeeze, want daar is denk ik wel meer geweld voor nodig. Ik kom op het forum nog wel dit pareltje tegen, briljant:

De financiele wereld zit vol met onzinverhalen die toch blijken te kloppen.

Update 15:30 uur: Starbucks en Einstein

Bij Starbucks stukjes moet ik tegenwoordig altijd denken aan een vermogensbeheerder die ik dit voorjaar op CNBC zag. Die sprak millennials streng toe: hou op met zeuren dat je het zo slecht heb. Voor een bakkie Starbucks per dag à een dollartje of drie kun je ook een pensioen opbouwen, zie hij.

Starbucks sees slower profit growth in fiscal year 2020 https://t.co/dWuh8WO65I pic.twitter.com/UVy3gR5Mlx — Reuters Business (@ReutersBiz) September 4, 2019

Een heel pensioen opbouwen is overdreven, maar een leuk appeltje voor de dorst zit er zeker in, als u inderdaad die €3 per dag niet bij Starbucks, Subway, McDonald's of Febo besteedt, maar buy & hold in een aandelentrackertje kiepert. Uitgaande van bruto 7% per jaar (het langste langjarig gemiddelde) maakt dat:

Tenslotte is compound interest en niet espresso de greatest force in the universe, zoals Albert Einstein ook al eens opmerkte.

Update 14:45 uur: Fastned

Verhip, helemaal vergeten. Fastned hebben we ook nog. Het bedrijf heeft een nieuwtje vandaag.

A jolly good update from the ???? Netherlands



Fossil Cars Down 20%, Electrics Up 75% in August https://t.co/SqXTqi7GwP — Fastned (@Fastned) September 4, 2019

Dat vergeten zeg ik niet zomaar. Want ik ben niet de enige, zo te zien. Na het onstuimige beursdebuut is het stil geworden rond dit fonds. Hoewel, het is een stevige downtrend.

Mooi plaatje:

Incoming #ECB president Lagarde says ECB must be agile to fight low inflation and econ slowdown in Brussels hearing. Signalling that she’ll follow Draghi’s example in finding ways to make monetary policy looser and looser. https://t.co/ei4KHmW4WL via @welt pic.twitter.com/Yw7Kz0DAVD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 4, 2019

Update 14:30 uur: Europese Climate Bank?

Is dit de eerste commerciële bankdirecteur die zich uitspreekt tégen? Volgens de DB CEO maakt de ECB geen verschil meer met eventuele renteverlaging en nieuwe verruiming.

Deutsche, Commerzbank CEOs warn of ECB rate cut side effects https://t.co/zXPYpFTNp9 pic.twitter.com/h8XAyXE7Qq — Reuters Top News (@Reuters) September 4, 2019

Intussen getuigt kandidaat ECB-president Christine Lagarde voor het Europees Parlement. Dit is precies waarom ik zelf liever een technocraat dan een politicus had gezien, want met haar loopt de waan van de dag ECB HQ in Frankfort binnen. Inflatie is uw mandaat, mevrouw Lagarde. Dat zegt de wet. No more, no less.

“The discussion on whether, and if so how, central banks and banking supervisors can contribute to mitigating climate change is at an early stage but should be seen as a priority,” Lagarde said. “Climate change is one of the most pressing global challenges facing society today.”

The incoming president of the ECB has pledged to prioritize the fight against climate change https://t.co/Us1ptgqRyg — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) September 3, 2019

Update 10:25 uur: Kiadis

Op zich geen nieuw nieuws of nieuwe feiten vandaag, als ik het goed zie.

Bij Kiadis is de geest weer uit de fles, omdat de Scientific Advisory Group (SAG) van de EMA zich deze dagen over ATIR101 buigt. Het forum zindert er van. De koers ook? Prijs oppompen voor volgende emissie, luidt dan weer de kritiek op datzelfde forum. Kortom, biotech bingo bij Kiadis. Betreden op eigen risico.

Update 10:00 uur: Inkoopmanagersindices

Het is en blijft een wereldeconomie op twee snelheden.

Allemaal boven 50 en Duitsland dampft zelfs. Wereldwijd verschil tussen haperende industrie (driekwart manufacturing PMI's onder 50) en prima draaiende dienstensectoren blijft opmerkelijk #handelsoorlog #AEX pic.twitter.com/AnJWFSsDAY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 4, 2019

Update 09:50 uur: TomTom

TomTom krijgt een lang en heel positief verhaal op Bloomberg. Het bedrijf is helemaal terug van geweest, heeft een mooie transitie doorgemaakt en is klaar voor de volgende fase in de wereldwijde automotive concurrentiestrijd, aldus het persbureau. Ja, met al die grootmachten ja.

Toeval of niet en vreemd of niet, het is ook veel stiller geworden rond #TomTom maar de koers vaart er wel bij. Wat een rit sinds dit voorjaar pic.twitter.com/LuF7p7AX0c — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 4, 2019

Update 09:35 uur: Porsche porno

Dit oogt niet misselijk. Voor $90.000 is ie van u, of hebt u liever voor dat geld de Tesla Model S?

Porsche today unveils its first-ever electric car in its battle to steal a market that Tesla built https://t.co/xzfGx3b5Xb — Bloomberg (@business) September 4, 2019

Update 09:30 uur: Advies

Er zijn al diverse adviezen en u ziet impact hier en daar op de borden: