Trump zal met een reactie moeten komen, want dit gaat niet goed. De timing is wel lastig met het oog op zijn doel om herkozen te worden.

Ik verwacht een soort 2-traps raket. Stap 1 is een serie renteverlagingen, stap 2 is een "deal" met China op een strategisch moment. Maar ja, dan zitten we hier in Europa al lang en breed in een diepe recessie.