Slot: Grote tegenvaller

Het is de AEX (-0,1%) helaas niet gelukt om voor de zevende keer op rij hoger te eindigen. Een slecht cijfer over de Amerikaanse industrie deed ons de das om.

Het gaat om de ISM manufacturing index die uitkwam op 49,1 punten. Dat is niet alleen veel slechter dan verwacht (51,1), maar betekent ook nog eens krimp. Daar hadden vrij weinig beleggers rekening mee gehouden.

We zagen direct de Amerikaanse indices dalen. Ook de dollar zakte op dat moment wat in. Toch valt de schade uiteindelijk mee. Dat is niet onlogisch, want slechte macro's vergroten de kans op een renteverlaging. Juist dat laatste is wat de financiële markten graag zien.

Voor de rest was het een redelijk rustige beursdag. Het kwartaalcijferseizoen is ten einde en veel bedrijfsnieuws kwam er niet langs. Uiteraard is het kommer en kwel in het Britse lagerhuis. Daar wordt om 23.00 uur Nederlandse tijd gestemd over een motie van oppositiepartij Labour. Doel is een no-deal brexit te voorkomen. Dat gaat een hectisch avondje worden.

Kiadis +7,7%

De topper van de dag is Kiadis. De aandeelhouders kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, want vooralsnog is het fonds dit jaar één groot drama. Het biotechbedrijf kreeg begin juli een flinke domper te verwerken.

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) gaf (nog) geen goedkeuring aan het middel ATIR101. Iets waar de markt weinig rekening mee hield. Gevolg: een koersdaling van tientallen procenten. Deze week geven experts hun visie op het middel, dat stamceltransplantaties veiliger moet maken.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

De mannen/vrouwen van het eerste uur hebben vooralsnog weinig plezier beleefd aan hun belegging in Kiadis. Het aandeel ging voor €12,50 per aandeel naar de beurs en daar is nog niet eens de helft van over. Maar goed, als er wel goedkeuring komt voor het middel ATIR101 dan is het weer een heel ander verhaal.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn. Let vooral op de Italiaanse yield. Deze daalt tien basispunten naar 0,88%. Blijkbaar zijn beleggers vergeten wat de staatsschuld van het Zuid-Europese land is.

Brede markt

De AEX daalt 0,1% en daarmee houden we de schade beter beperkt dan de DAX (-0,4%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 4,4% omhoog en noteert 16,7 punten.

Wall Street gaat vandaag gevoelig omlaag. De S&P500 (-0,6%) en Nasdaq (-0,8%) gaan al niet lekker, maar de Dow Jones (-1,1%) gaat daar nog eens overheen.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,096 ten opzichte van de dollar.



Goud (+1,2%) ligt er als een dijk bij. Zilver (+3,4%) gaat nog harder omhoog.

Olie: WTI (-1,9%) en Brent (-3,4%) gaan door het putje.

Breekt Bitcoin (+2,4%) nu definitief door de $10.000-barrière?

Het Damrak

Het is niet de dag van de verzekeraars. Aegon (-1,3%), ASR (-1,0%) en NN Group (-1,9%) eindigen allemaal in de rode cijfers.

(-1,3%), (-1,0%) en (-1,9%) eindigen allemaal in de rode cijfers. Unibail Rodamco (-1,9%) wordt uit de Eurostoxx 50 getrapt. Misschien zorgt dit voor de nodige verkoopdruk. Indexfondsen moeten het aandeel immers verplicht verkopen. Is dit het ideale instapmoment? In dit artikel leest u er meer over.

(-1,9%) wordt uit de Eurostoxx 50 getrapt. Misschien zorgt dit voor de nodige verkoopdruk. Indexfondsen moeten het aandeel immers verplicht verkopen. Is dit het ideale instapmoment? In dit artikel leest u er meer over. Bij opening viel de schade mee, maar uiteindelijk wordt Takeaway.com (-5,9%) in de uitverkoop gezet. Het bericht dat de overname van Just Eat geen uitgemaakte zaak is, speelt hierin een rol.

(-5,9%) in de uitverkoop gezet. Het bericht dat de overname van Just Eat geen uitgemaakte zaak is, speelt hierin een rol. Unilever (+0,8%) zorgt ervoor dat de AEX de markt verslaat.

(+0,8%) zorgt ervoor dat de AEX de markt verslaat. Randstad (-1,9%) was gisteren nog de grote winnaar door een koopadvies van Credit Suisse. Een dag later is deze winst alweer verdampt.

(-1,9%) was gisteren nog de grote winnaar door een koopadvies van Credit Suisse. Een dag later is deze winst alweer verdampt. Wederom is Aperam (+1,7%) grote broer ArcelorMittal (-1,4%) de baas.

(+1,7%) grote broer (-1,4%) de baas. Oliegerelateerde waarden zoals Fugro (-1,8%) en SBM Offshore (-1,3%) hebben last van de gedaalde olieprijs.

(-1,8%) en (-1,3%) hebben last van de gedaalde olieprijs. Een mooie draai van BAM (+0,4%). Vanochtend stond er nog een lelijke min van 2,5% op het bord.

(+0,4%). Vanochtend stond er nog een lelijke min van 2,5% op het bord. Wat is er toch met B&S Group (-4,9%) aan de hand? Misschien komt het door de slechte verhandelbaarheid. Als er dan een verkopertje in de markt is, kan het hard gaan.

(-4,9%) aan de hand? Misschien komt het door de slechte verhandelbaarheid. Als er dan een verkopertje in de markt is, kan het hard gaan. Het vertrouwen in Beter Bed (-5,8%) lijkt helemaal weg.

Adviezen

Aegon: naar €4 van €4,80 en houden - Barclays

ArcelorMittal: naar $29 en kopen - Credit Suisse

OCI: naar €30 van €38 en kopen - Kempen

Unilever: naar houden en €53,50

VolkerWessels: naar kopen - Bank of America

De dag van morgen