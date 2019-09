Fondsenrondje: Britse zorgen

De AEX (-0,2%) moet na een serie van koersstijgingen wat terrein prijsgeven. Gesteggel omtrent het prikken van een datum voor de topontmoeting tussen de VS en China doet het sentiment geen goed. Ook de zorgen om de brexit laaien weer op.

Vandaag wordt er gestemd over een motie van Labour waarmee een no-deal brexit moet worden voorkomen. Er is een reële kans dat een meerderheid van het Britse Lagerhuis hiermee instemt, omdat een aantal rebellen uit de conservatieve partij zich achter deze motie hebben geschaard.

De Britse premier Boris Johnson doet er alles aan om de optie van een no-deal brexit open te houden, zodat hij in zijn eigen ogen meer kans maakt om er een beter akkoord met de EU uit te slepen. Als hij deze stemming verliest, dreigt de beste man nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Daar komt bij dat kamerleden van de conservatieve partij die voor de motie van Labour stemmen, moeten vrezen voor hun politieke carrière. Johnson heeft gedreigd dat deze mensen niet op de lijst komen in geval van nieuwe verkiezingen. Kortom, het machtsspelletje is volop gaande.

Verliezen beperkt

Toch zijn de beurzen niet extreem onder de indruk. Okee, de markten gaan in een brede lijn omlaag, maar de meeste hoofdfondsen koersen met een nulletje voor de komma. Het zijn de banken en cyclische aandelen die het hardst dalen.

Zoals zo vaak is zwaargewicht Unilever (+0,6%) de rots in de branding. Dit jaar is het aandeel meer dan 20% gestegen en daarmee behoort het miljardenconcern tot de betere aandelen binnen de AEX. Pakken we de langetermijngrafiek erbij, dan zijn de verschillen helemaal groot.



De afgelopen dertig jaar rendeerde Unilever zo'n 2200% (11,0% per jaar). De AEX houdt het bij een jaarwinst van 8,1%. Overigens is het aandeel Unilever er niet goedkoper op geworden. Op dit moment betaalt u ruim 20 keer de getaxeerde winst voor 2020.

Brede markt

De AEX gaat 0,2% omlaag en daarmee presteren we iets beter dan de DAX (-0,3%) en CAC (-0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,6% en noteert 16,7 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,7% in het rood.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,095 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,58%) en Duitse (-0,73%) rente dalen drie basispunten.

Goud (+0,2%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-1,3%) en Brent (-0,9%) zakken steeds verder weg.

Bitcoin (-0,3%) dobbert zo rond de $10.000

Het Damrak

ASR (-1,6%) ligt er de laatste maanden uitermate beroerd bij. Een groot deel van de inkomsten behaalt het bedrijf met levensverzekeringen en dan moet de rente natuurlijk niet negatief zijn.

Grootaandeelhouders van Just Eat zien de overname door Takeaway.com (-2,6%) niet zitten. Of het gaat niet door, of Jitse Groen moet een hogere prijs betalen.

De stakingen bij KLM gaan woensdagochtend door. Misschien dat Air France-KLM (-2,2%) daarom omlaag vliegt vandaag.

De shortposities in BAM (-1,9%) nemen toe en dat zorgt voor druk op de koers. Uiteraard helpen rampprojecten zoals de zeesluis in IJmuiden niet mee.

OCI (+1,3%) krijgt een koersdoelverlaging van de analisten van Kempen om de oren. Het aandeel gaat naar €30 van €38, maar het koopadvies blijft wel gehandhaafd. Wellicht is dit de reden waarom de koers stijgt.

Kiadis (+7,6%) is op een hoog volume de knaller van de dag. Een echt duidelijke aanleiding kunnen we niet vinden.

ForFarmers (-1,7%) koerst op het laagste niveau sinds de beursgang.

B&S Group (-1,4%) zakt steeds verder weg.

Hetzelfde geldt voor Beter Bed (-4,2%).

