Liveblog: Insiders, Unies en Takeaway

Update 14:25 uur: Takeaway

Advies voor de heer Groen van de FC Takeaway van Reuters Breaking Views. Geduld Jitse, geduld. Niet zomaar verhogen, luidt het orakel. Je hebt nog zat tijd, eerst maar eens zien welke hazen er hoe precies bij lopen.

Dit plaatje hoort er ook nog bij. Ja, we hebben een spread.

Update 14:00 uur: Unilever

Purpose? Oh jee, ik schrik, want een jeukwoord. Unilever staat op een all time high en net als bij Heineken is het cruciaal wat ze met haar marketing doet. Via Tadek kom ik op dit interview met de marketing directeur Benelux uit. Ze gaat toch geen gekke dingen doen? Verklapt ze nog iets?

Zo ontzettend benieuwd naar de purpose van Unox rookworst. “Marketingmachine Unilever overweegt om merken die niet langer een purpose dienen van de hand te doen”https://t.co/e8xvO9JT6A — Tadek Solarz (@TadekSolarz) September 3, 2019

Nou, niet veel. U moet zich inderdaad een weg banen door een woud aan jargon en modieuze prietpraat. Concreter dan dit wordt het niet. Misschien wel veelzeggend en past goed in de strategie die ook al onder vertrokken CEO Paul Polman werd ingezet. Unilever moet duurzamer, groener en klimateriger, of hoe heet dat?

Gelukkig - lees: verstandig - rijgt Unilever rustig kralen en is de vraag van consumenten leidend bij de vergroening en niet hoogdravende, maar o zo kostbare betweterij. Omzet, winst en marges eerst dus, Unies is wel goed, maar niet gek. Tenminste, zo zie ik het. Verder? Tja, laat marketing maar aan Unies over.

Aan die overname van De Vegetarische Slager kan Unilever nog een hoop plezier beleven gelet op de Beyond Meat hype in de VS? Merk ik nog weinig van. Jammer dat er niet wordt doorgevraagd, want mist Unies het momentum niet? En die duivelse Magnums mogen inderdaad weg. Weer veel te veel van gegeten deze zomer...

Update 13:45 uur: Intussen in China

Wat weten wij nou van China? Helemaal niks. Geen idee hoe de hazen daar lopen, hoe die maatschappij in elkaar steekt en hoe het werkt. Kunnen bedrijven ook echt vrij ondernemen, of zijn er beperkingen? Wie heeft ook het laatste woord binnen een onderneming: de aandeelhouders of de overheid? Ik heb geen idee. U wel?

Het Chinese staatspersbureau licht vandaag zowaar een tipje van de sluier op... hoe staat en banken met lekaar zijn verweven?

Chart of the Day: It is not uncommon for top finance executives and regulators to be appointed to vice provincial-level posts in China, where the same people sometimes move between high-level positions in finance and government. https://t.co/DzW1KmGn1G pic.twitter.com/IbjYq8gWWw — Caixin Global (@caixin) September 3, 2019

Update 13:00 uur: "Hoze cadeautje?!"

Ja.

Zo.

Is.

Het.

En.

Zo.

Zit.

Het.

Lezen. Wat een heerlijke column is dit.

Ja, wij aandeelhouders willen gewoon vergoeding voor 'uitlenen' v ons geld en 100% hoofdsomrisico die we daarover lopen.



RAAR HÉ?!



Nog eenmaal hear hear hear voor @maartendouma https://t.co/GAPWG1ZzjW pic.twitter.com/EZ9u6Csjkg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 3, 2019

Maarten is gewoon on fire, spijker kop raak :-)

Update 11:40 uur: "Insiders kopen"

Bij ons viel eind vorige maand Boskalis CEO Peter Berdowski op, die voor tonnen aan eigen aandelen kocht. Hoewel Bloomberg niet met namen en rugnummers komt, zou hij niet de enige zijn. U weet het, insiders zijn topmanagers, ofwel de beter ingewijden:

CEOs and other corporate insiders are buying their shares during a market drop. Do they know something others don't? https://t.co/Wui9cJkZe5 — Bloomberg (@business) September 3, 2019

Hier het plaatje waar Bloomberg dit op baseert:

Plus data van JPMorgan Chase: instroom in bondjes gaat nog altijd veel harder dan die in aandelen, dus... misschien gaan aandelen wel verrassen dit najaar? De bank zette gisteren zelf aandelen op kopen.

Mist u nog een markt. Inderdaad. Van gisteren:

Investors are pouring into gold https://t.co/v9hAoSGVmi — BN Commodities (@BNCommodities) September 2, 2019

Update 10:40 uur: VK weer in de bocht

Onnavolgbaar wat er allemaal gebeurt. Ik verwijs u naar de BBC, want verwacht van mij geen wijsheid in deze. Brexit interesseert me ook niet als belegger. Behalve wat shock & awe op de markten bij headlines is (de economie van) het VK te onbelangrijk en te klein om wereldwijd omzetten en winsten te beïnvloeden.

#Brexit: Follow the latest developments ahead of a day of high drama as MPs return to Westminster https://t.co/larGU3vBtY pic.twitter.com/u6wz0VtliV — BBC News (UK) (@BBCNews) September 3, 2019

Wel cruciaal is de beweging van het pond, als is het maar om te bepalen wanneer u uw weekendje Londen of wedstrijdje Premier Leaque plant. Hier EUR/GBP, niet op de hoogste stand sinds mensenheugenis, maar wel hoog en daarmee is het VK voor ons euro-landen nu aantrekkelijk.

De maatstaf voor het pond is natuurlijk de dollar, hier GBP/USD met de laatste beroerde macrodata:

Pound slides below $1.20 after Johnson threatens snap election. Sterling falls to the lowest level since October 2016. UK Au Construction PMIs added to the gloom, coming in at 45.0 vs 46.5 exp. This marks 4th consecutive mth of contraction in the figure. https://t.co/c37U31uGpz pic.twitter.com/IFJw1wAEAy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 3, 2019

Update 10:25 uur: Just Eat Takeaway

Die 4,4% van grootaandeelhouder Eminence Capital van Just Eat is een beetje een vervelend belang. Het is te veel om ze met een kop koffie, sigaar en goody bag bij de receptie af te serveren. Het is te weinig om er de oren volledig naar te laten hangen en louter ja en amen te zeggen.

Niettemin heeft Eminence Capital denk ik zeker met zowel het management van Just Eat als dat van Takeaway gesproken over die fusie/overname (kies uw favoriete versie). Die bewogen blijkbaar niet (voldoende) mee en daarom probeert Eminence Capital het nu via de publiciteit?

De firma zegt tegen de fusie te stemmen. Takeaway -2,7% en Just Eat -0,6% nu, ofwel er is op het oog bescheiden koersimpact. Takeaway komt immers net van een all time high af en beweegt altijd vrij hard. Die -2,7% is derhalve niet wereldschokkend, dunkt me. Goed, hoe nu verder met die fusie?

Strikt genomen hoeven Takeaway en Just Eat zich niets van Eminence aan te trekken, tenzij er besmetting optreedt. Iets waar het huis natuurlijk op hoopt. Aan de andere kant zit geen (fusie)bedrijf te wachten op een ontevreden, nukkige aandeelhouder met een paar procent.

Wordt daarom wellicht vervolgd.

Just Eat shareholder Eminence Capital to vote against https://t.co/WXNwrIYpCc merger https://t.co/PEt1Rp3BRt pic.twitter.com/e2XMEn0UoU — Reuters Top News (@Reuters) September 3, 2019

Update 10:15 uur: Jumbo zegt sell?

Dit ziet er heel komisch uit. Volgens mij zegt - om het beestje maar een naam te geven - Jumbo sell, of wat denkt u?

Mijn Twitter timeline levert soms verrassende combinaties op, of is dit geen toeval @Pieterkort en @jackneele? pic.twitter.com/VTlf3Xt5ni — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 3, 2019

Update 09:30 uur: Indexwijzigingen

Boskalis rust nu vast de oorlogsvloot uit... Dit spreek voor zich, maar let goed op het verschil tussen de Euro Stoxx en de Stoxx Europe indices. Dat zijn echt verschillende.