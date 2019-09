Sterke dollar is het verhaal deze dagen. Wie weet vindt een zekere president het nodig daar op Twitter iets over te zeggen, want de Amerikaanse futures staan aardig in de min na een dagje dicht.

-Stocks ? in Tokyo, Hong Kong and Seoul

-U.S. dollar extends gains against peers

-British pound holds losses

-U.S. markets closed for Labor Day

-September off to a rocky start for investors https://t.co/CC7yoGSav9 pic.twitter.com/k6EMpzXxnS — Bloomberg (@business) September 3, 2019

Met Wall Street een dagje dicht - wat was het saai gisteren - is er nu verder weinig richting en nieuws is er ook amper. Wel sputtert een 4% grootaandeelhouder van Just Eat tegen bij de fusie met Takeaway en breidt een ander zijn positie in Besi uit van 3% naar 5%. En er is één advies, dat is alles nu:

Aegon: naar €4 van €4,80 - Barclays

Verder zijn er geen cijfers en ziet u nu vooral bescheiden minnen en nikserige koersen. Er is één dik agendapunt, de Amerikaanse inkoopmanagersindex, de ISM Manufacturing Index.

Nieuws, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:00 Ajax verkoopt Cassierra aan Belenenses

07:41 'Vertraging voor slaaphulp van Philips'

07:41 'Verzet tegen fusie Just Eat en Takeaway'

07:16 Eleva vergroot belang in Besi

06:59 Verzekeraar weigert commissarissen Imtech bijstand

02 sep Woensdagochtend nieuwe staking bij KLM

02 sep China en VS steggelen over datum ontmoeting

02 sep Curatoren Imtech: controle accountants faalde

De AFM meldt deze shorts en bij PostNL blijven ze gestaag afnemen:

De agenda:

15:45 VS manufacturing PMI aug

16:00 VS bouwuitgaven jul 0,3 MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index aug 51,4

En dan nog even dit

Het schiet niet op:

Chinese and U.S. officials are struggling to agree on the schedule for a planned meeting this month to continue trade talks https://t.co/nrrgZ78Frn — Bloomberg Next China (@next_china) September 2, 2019

Gaat niet goed:

Trade war dents Chinese company profits, portfolio inflows https://t.co/ikONhWsoDn pic.twitter.com/VaVgGPFvl9 — Reuters Top News (@Reuters) September 3, 2019

Nog een:

An "earnings recession" signals more pain for South Korean stocks https://t.co/b63mKAaukk pic.twitter.com/ohV4oiRbED — Bloomberg (@business) September 3, 2019

Goed voor ArcelorMittal?

China's top steelmaking city Tangshan implements anti-pollution curbs: media https://t.co/37ASgvbw7s pic.twitter.com/cvuKYXHCPz — Reuters Top News (@Reuters) September 3, 2019

Voor Ahold Delhaize liefhebbers:

How do you compete with companies as giant and well-known as Amazon and Walmart? Just ask Kroger, America's biggest grocer. https://t.co/8hjONIzxwM pic.twitter.com/WnEfIzyQwX — CNBC (@CNBC) September 3, 2019

Laatste brexit-ontwikkelingen:

The fresh arrival of a Jack Russell puppy who has been adopted by UK Prime Minister Boris Johnson, was delivered to the British leader's official residence pic.twitter.com/53xeYEDZPw — Reuters Top News (@Reuters) September 3, 2019

Kijk aan:

Deutsche Bank’s CEO Christian Sewing is making good on a promise to put his money where his mouth is and investing 15% of his monthly net salary in the lender’s shares https://t.co/LVjK705dc2 — Bloomberg (@business) September 3, 2019

Gemist? Heel duidelijk dit:

ECB official on Libra: Don't be tempted by 'beguiling but treacherous promises of Facebook’s siren call.' https://t.co/sCxgCwwDp7 — MarketWatch (@MarketWatch) September 2, 2019

Niets werkt altijd, beleggen is dan ook kunde en geen wetenschap:

Value investing, a style associated with Warren Buffett, systematically attempts to uncover low-priced stocks.



But by many measures, value investing hasn't been working recently. https://t.co/j9DOkUqksl — Bloomberg (@business) September 3, 2019

Een moet de markt onze kant opkomen?

Believer of mean reversion? US #equities are at a 70-year high against European equities. ht @Schuldensuehner pic.twitter.com/2Lf3uPGpYk — jeroen blokland (@jsblokland) September 2, 2019

Arme Duitsers:

Good morning from #Germany, whose economy depends most on China among the 4 big Eurozone-economies. 7% of German exports go to the Middle Kingdom, 3% of German GDP depends on these exports. pic.twitter.com/22Az8a2r3F — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 3, 2019

Als de Bahamas nog bestaan... wat een monsterstorm.

Hurricane Dorian is continuing to bash the Bahamas but its winds are weakening as the storm widens out https://t.co/C6U7zkJ98y — Bloomberg (@business) September 2, 2019

