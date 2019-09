Het is geen beursdag geworden waarover we nog jaren zullen napraten. Toch eindigen we met een keurige plus van 0,2%. Helaas net te weinig om door de 560-puntengrens te breken.

Het jaarrecord staat op 583,26 punten dus hebben we nog 4% te gaan om deze te verbreken. Bij de herbeleggingsindex kijken we natuurlijk niet naar het jaarrecord, maar de all time high. Deze staat op 1994,11 punten. Dit geeft maar weer aan hoe belangrijk het dividend is voor het rendement op lange termijn.

Wederom zet Unilever (+1,0%) vandaag de hoofdindex hoger. Het miljardenconcern stelt vrijwel nooit teleur en kent stabiele kasstromen. Precies zo'n aandeel die door TINA (there is no alternative) omhoog wordt gestuwd.

Daarentegen hebben de banken het zwaar. Ondanks ING (-0,7%) afgelopen jaar er flink van langs heeft gekregen, is het aandeel met een weging van 7,1% een zwaargewicht binnen de AEX. Grote triggers voor deze slechte dag, kunnen we niet vinden. Wall Street is dicht en dan zien we vaker dat het nogal saai is op de beurs.

Alfen +10%

De specialist in energie-oplossingen kwam vorige week met uitermate goede cijfers langs. Reden genoeg voor de analisten van ABN Amro om het aandeel Alfen op kopen te zetten. Het koersdoel werd met €1,50 verhoogd naar €15.

Het bedrijf rekent op een omzetgroei van 40% dit jaar. Een duidelijk signaal dat Alfen volop profiteert van de energietransitie. Als we steeds meer zonne-energie opwekken, gaat de piekbelasting omhoog en moet de capaciteit van het energienet worden uitgebreid. Dat is een flinke klus.

Het is aan Alfen om hier goede oplossingen voor te bedenken. De meeste mensen kennen de onderneming als producent van laadpalen, maar deze activiteit maakt voor slechts een beperkt deel uit van de totale omzet.



Vanaf het middaguur begon het aandeel pas echt op te lopen. Van gekte lijkt overigens geen sprake te zijn. Dan hadden de pieken en dalen nog groter moeten zijn.

Rentes

De rentes lopen in een brede lijn licht op. Veel heeft het allemaal niet om het lijf. Als Wall Street op slot gaat, zien we vaak dat Europese obligatiehandelaren ook een dagje vrij nemen.

Brede markt

De AEX stijgt 0,2% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (+0,2%) en CAC (+0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 0,1% omlaag en noteert 16,0 punten.

Wall Street is vandaag dicht in verband met Labor Day.



De euro zakt 0,2% en noteert 1,107 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,4%) lijkt alleen maar te kunnen stijgen.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-1,3%) lijken alleen maar te kunnen dalen.

Bitcoin (+1,7%) doet een dappere poging door de $10.000-barrière te breken.

Het Damrak

ASR (-3,8%) gaat €0,70 ex-dividend, maar dat is slechts een doekje voor het bloeden. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een min van 1,6%.

Randstad (+1,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van Credit Suisse.

De daling van Aegon (-0,4%) blijft redelijk binnen de perken. De sector ligt vandaag slecht en de verzekeraar kreeg ook nog eens een koersdoelverlaging van UBS voor de kiezen.

Unibail Rodamco (+0,6%) herstelt enigszins van de klappen die het afgelopen vrijdag opliep. Uit de bull/bear enquête van Actiam blijkt dat analisten denken dat het ergste leed is geleden.

Misschien komt het door de lage handelsvolumes, want daar waar ArcelorMittal (-1,6%) fors moet inleveren, kent Aperam (+2,2%) een topdag. Of profiteert laatstgenoemde van een stijging van de nikkelprijs?

AMG (-2,5%) leek uit het dal te klimmen, maar vandaag is het weer één groot drama.

Corbion (+2,2%) bodemt iets uit. Kijkend naar het volume zit er nog niet echt kracht in het aandeel.

B&S Group (-2,7%) kan sinds de cijfers niets meer goed doen.

Over de bouwers kunnen we het beter even niet hebben.

Daarentegen kent Kendrion (+2,5%) een goede dag. Het aandeel staat op de watchlist van de IEX Beleggersdesk.

Adviezen

Aegon: naar €3 van €3,90 en verkopen- UBS

IMCD: naar €89 van €94 - Kepler Cheuvreux

KPN: toppick - Berenberg

Randstad: naar outperform van neutral en €50 - Credit Suisse

Unilever: naar buy van neutral en naar €62 van €54 - Goldman Sachs

WDP: naar €180 van €175 - Morgan Stanley

Alfen: naar kopen van houden en naar €15 van €13,50 - ABN Amro

Ease2pay: starten met kopen en €1,60 - NIBC

