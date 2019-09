Vrouwen raken verder achterop in Turbocompetitie Categorie: Overig

De dames weten hun verliezen in de Turbocompetitie helaas niet goed te maken. Sterker nog, ze raken verder achterop. Waar ze vorige maand nog gemiddeld op een verlies van 7,5% stonden, is dat nu opgelopen naar een min van 7,8%. De heren daarentegen weten hun resultaten wel iets te verbeteren. Ze staan gemiddeld nog steeds in het rood, maar nu is dat 1,8%, tegenover 2,3% vorige maand. SGP’ers geven gas bij Wat verder opvalt, is dat SGP’ers alleen maar sterker presteren. Vorige maand stonden zij 5% in de plus, ondanks de turbulentie op de beurs op dat moment. Nu is dat zelfs opgelopen naar een mooie 11,4%. Forum voor Democratie staat op de tweede plek met 5,8%, Denk op nummer 3 met 3,1%. Kijken we op autoniveau, dan zien we dat Renault-rijders als enige in het groen staan. Eigenaren van alle andere merken schrijven rode cijfers, waarbij Tesla-bestuurders het het bontst maken, met een resultaat van -9,2%. Ouderen tuimelen naar beneden Tot slot zien we nog een opvallende verschuiving als we kijken naar de leeftijdsgroepen. Stond de categorie 90 – 95 jaar vorige maand nog fier bovenaan (+3,2%), nu zijn ze helemaal naar beneden getuimeld met een min van ruim 8%. De 20 tot 25-jarigen gaan nu aan kop, met een plus van 2,2%. Maandwinnaar augustus De beste belegger van afgelopen maand was deelneemster Eveliene van Hedel, onder spelnaam Sven010. Zij realiseerde een prachtige maandwinst van 180% en wint met deze prestatie een iPad. Van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

De Redactie van IEX.nl bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.