Experts zijn minder somber

Het aantal pessimisten overtreft nog steeds het aantal optimisten. Maar over het algemeen zijn de beursexperts iets minder somber dan in augustus. Dat blijkt uit de maandelijkse expertenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Het was somberheid troef, vorige maand. Niet onterecht, zo blijkt achteraf, want de AEX-index daalde met 2,4%. En dan mogen beleggers nog van geluk spreken, want een flinke eindsprint in de laatste dagen van augustus zorgde ervoor dat de schade beperkt bleef. De AEX-index heeft, als gevolg van de oplaaiende handelsoorlog, tussentijds zelfs even 535 aangetikt, het laagste punt sinds maart. Verder blijkt uit de enquête van vorige maand dat de deelnemende experts precies de juiste aandelen hadden genomineerd als topper en flopper. "Dat hebben we nog niet eerder gezien", verzucht Van Zeijl. Hierover later meer. Thema's blijven hetzelfde Eerst naar de prognose voor deze maand. De stemming blijft somber, maar wel een stuk minder dan in augustus. De belangrijkste thema's blijven de Brexit, de handelsoorlog en de extreem lage rente. Een enkele beursexpert denkt dat de bodem in de rente wel bereikt is. Optimistisch: 31,0% (vorige maand 12,5%)

Neutraal: 29,3% (vorige maand 35,0%)

Pessimistisch: 29,7% (vorige maand 52,5%)

Per saldo: -8,6% (vorige maand 11,8%) Langere termijn: somberte blijft overheersen Voor de zesmaands outlook blijft de pessimistische stemming overheersen, met dezelfde argumenten. Optimistisch: 25,9% (vorige maand 12,5%)

Neutraal: 32,8% (vorige maand 35,0%)

Pessimistisch: 41,4% (vorige maand 52,5%)

Per saldo: -15,5% (vorige maand -11,8%) Speciale vraag over de Brexit Ook was er een speciale vraag over de Brexit, die nu met rasse schreden nadert. De Britse premier Boris Johnson heeft het parlement gedeeltelijk buiten spel gezet, door een wekenlange schorsing aan te vragen. De vraag was: Door dit hoge spel te spelen, Is een Brexit onvermijdelijk

Gebeurt er niets

Komen er nieuwe verkiezingen in UK

Zoals uit de uitslag blijkt, zijn de meningen verdeeld. "Het belooft in ieder geval een spannend eindspel te worden", vindt Van Zeijl. Aandelenkeuzes bleken schot in de roos De beursexperts die de enquête vorige maand hadden ingevuld hadden het niet alleen bij het rechte eind wat betreft de richting van de beurs, maar scoorden ook opvallend goed met hun aandelenselectie. De lage-bèta-aandelen deden het inderdaad een stuk beter dan de brede index. Unilever - dat het meest was getipt - bereikte zelfs een all time high. Alle toppers overtroffen de AEX, terwijl alle floppers dikke minnen noteerden en de AEX voor zich moesten laten. Dat in het lijstje floppers financials en cyclische bedrijven domineerden bleek een terechte keuze. "Een perfecte score dus. Dat hebben we nog niet eerder gezien", meent Van Zeijl. Een long/shortportefeuille zou hiermee een rendement van maar liefst 16,3% hebben laten zien. De portefeuille van de IEX-lezers liet afgelopen maand een min van 0,2% zien. Toppers augustus Stemmen Rendement Floppers agustus Stemmen Rendement Unilever +3 +7,9% ArcelorMittal -6 -9,8% KPN +3 +11,6 Aegon -4 -22,6% Unibail-Rodamco +3 -1,6% ABN Amro -2 -9,9% Heineken +3 -0,4% NN Group -2 -10,5% Randstad -2 -6,8% Gemiddeld +4,4% Gemiddeld -11,9% AEX -2,4% Shell is favoriet en Mittal weer niet Voor september staat Shell fier bovenaan, gevolgd door Galapagos. Een andere opmerkelijke topper is Unibail-Rodamco. Volgens de experts is dit aandeel inmiddels wel voldoende afgestraft, waardoor het een podiumplek bij de toppers verdient. Ook ArcelorMittal heeft vorige maand behoorlijke klappen gekregen, en dit cyclische aandeel staat wederom bovenaan de lijst met floppers. De drie financials die de flopperlijst vorige maand completeerden zijn ingewisseld voor ASR. Een opvallende nieuwe binnenkomer is Takeaway. Toppers september Stemmen Floppers september Stemmen Royal Dutch Shell +6 ArcelorMittal -6 Galapagos +5 ASR -4 Unibail-Rodamco +3 Takeaway -3 Heineken +2 Vopak -2 IMCD +2 AkzoNobel -2 Aegon +2 ASML -2 Er deden deze maand 58 experts aan de enquête mee.

