Fondsenrondje: Prima start

De AEX begint de maand september met een mooie plus van 0,3%. Extreme bewegingen hoeven we vandaag echter niet te verwachten, aangezien Wall Street is gesloten in verband met Labor Day.

Er kwamen vanochtend veel inkoopmanagersindices voor de industrie langs en deze vielen in een brede lijn mee. Alleen de Duitse PMI was beroerder dan verwacht (43,5 vs 43,6), maar veel scheelt het niet.

Wat vooral opvalt is dat de Fransen het goed doen met een stand van 51,1. Dit betekent lichte expansie. Wij Nederlanders doen het echter nog een tikje beter met een PMI van 51,6. Collega Arend Jan was er in het liveblog als de kippen bij.

Onze open economie blijft t relatief goed doen. Inkoopmanagersindex #Nevi (dé leading indicator v ons BBP cijfer) over augustus stijgt zelfs #PMI #AEX pic.twitter.com/nu4VXJey49 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 2, 2019

Voor de rest blijft het op macrogebied vrij rustig. Uiteraard kan de Amerikaanse president Donald Trump nog voor spektakel zorgen, maar dat ligt op deze Amerikaanse feestdag niet voor de hand.

Randstad in de lift

Randstad (+1,6%) is - met dank aan de analisten van Credit Suisse - de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Het advies voor de uitzender wordt verhoogd naar outperform van neutral en het koersdoel blijft €50.

Dit impliceert een upside van ongeveer 16%. De aandeelhouders kunnnen wel een succesje gebruiken, want de koers van Randstad is de afgelopen tien jaar per saldo niet van zijn plek gekomen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Gelukkig keert Randstad 6% aan dividend uit. Daardoor hebben beleggers er toch een redelijk zakcentje mee verdiend. Het is vooral te hopen dat de Duitse economie verbetert, want hier kreeg het bedrijf afgelopen kwartaal de zwaarste klappen te verwerken.

De omzet van Randstad in Duitsland daalde met maar liefst 15%. Gevolg was dat de omzet van de uitzender in het tweede kwartaal met 1,8% kromp. Analisten (Reuters consensus) zijn gemiddeld pessimistisch gestemd en denken dat groei er de komende jaren niet inzit.

Maar goed, ook niet groeiende ondernemingen kunnen voor een mooi rendement zorgen. Tabaksproducenten zijn daarvan een mooi voorbeeld.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en daarmee presteren we fractioneel beter dan de DAX (+0,1%) en CAC (+0,2%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,8% en noteert 16,1 punten.

Wall Street is dicht in verband met Labor Day.

De euro zakt 0,1% en noteert 1,097 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,55%) en Duitse (-0,70%) rente stijgen een basispuntje.

Goud (+0,1%) blijft dicht bij huis.

Olie: WTI (-0,2%) en Brent (-0,4%) weten maar niet te herstellen.

Bitcoin (+1,7%) leeft iets op.

Het Damrak

ASR (-2,1%) gaat vandaag €0,70 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een marginale winst van 0,1%.

Aegon (-0,3%) trekt zich weinig aan van de koersdoelverlaging van UBS. Het aandeel gaat naar €3 van €3,90 en het advies blijft verkopen.

Ahold (+1,3%) gaat goed. Alle Europese supermarktketens liggen er vandaag trouwens prima bij.

Voor de rest schieten de nulletjes ons om de oren.

Op een laag volume schiet Basic-Fit (+1,9%) omhoog.

AMG (-1,2%) heeft een baaldag.

Fugro (+2,2%) profiteert van het bericht dat branchegenoot CGG verwacht dit jaar een positieve kasstroom te genereren. Dat is voor het eerst sinds 2012.

Alfen (+3,5%) gaat op de kooplijst van ABN Amro. Het koersdoel gaat met €1,50 omhoog naar €15.

Bouwers liggen voor de zoveelste keer op rij slecht. VolkerWessels (-2,8%), Heijmans (-2,5%) en BAM (-0,5%) koersen allemaal in het rood.

Adviezen