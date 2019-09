Liveblog: JPM zegt buy, Trump zegt +50%

Update 14:30 uur: +45,2%

Gemakkelijk te controleren. Bij deze. Momentopname - wat de grafiek ook niet al te zachtzinnig laat zien - maar het staat er wel. Deze bewering getuigt er ook weer van dat de president echt iets met de beurs heeft en naar koersen kijkt, want normale stervelingen letten nooit op total return indices. Doen alleen beleggers.

En dan gaat het om de S&P 500 herbeleggingsindex. De S&P 500 prijsindex deed +37,2% sinds zijn verkiezing pic.twitter.com/Paq4OEMGYf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 2, 2019

Niettemin zet ik wel even een disclaimertje bij.

If you think the president is responsible for the stock market, then you know very little about the presidency -- and nothing about the stock market. — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) August 29, 2019

Update 13:30 uur: JP Morgan zegt buy

Ja, de FC Morgan Chase zegt buy. Typisch Amerikaans, de bank rept niet van de ECB en ook niet van landen - Duitsland dus - die eventueel geld gaan uitgeven. Het eerste argument kent u intussen, maar die andere zijn interessant. Puur bedrijfsmatig. JPMorgan denkt dat er geen winstrecessie komt, of dat die al is geweest?

U.S. Federal Reserve is easing, but high-yield spreads or jobless claims aren’t spiking

Global activity momentum is likely to improve going into the end of 2019

Profit margins in the second half could surprise positively

Equity valuations on a price-to-earnings basis are “undemanding”

Investor positioning remains defensive without inflows, which is a contrarian bullish signal

Now is finally the time to buy stocks, says JPMorgan https://t.co/ORcHdgit95 — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2019

Gisteren wijdde ik ook al mijn halve vooruitblik aan de vraag of u nu moet kopen of verkopen en zo ja wat dan? Defensief of cyclisch? Tussen de regels door zegt JPMorgan Chase denk ik cyclisch.

Tip: als u er niet in komt, maak een gratis proef abo aan op die link. Kunt u iedere maand vijf stukken gratis lezen, ofwel al mijn vooruitblikken als u zuinig bent #AEX https://t.co/Q8feaMQtJi — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 1, 2019

Update 10:40: Goud doet een whopping 0%!

Mwah, ik heb wel eens strakkere overtrekgrafieken gezien, maar het punt is duidelijk. Inderdaad, met 0% rente is goud... Wat Holger zegt.

One of my favorite charts on #Gold. Gold rally mainly driven by lower and lower real bond yields as Gold is kind of a currency which has no inflation and zero interest rates. While 5y US real yields have fallen to -0.425%, Gold has real rate of ZERO. pic.twitter.com/TnSetfkq92 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 2, 2019

Update 10:30: Humor op de maandagochtend

:-)

Update 10:00: Kent u die van die Grieken en Duitsers?

Even wat leedvermaak dan maar. Hoe zeg je Auf Wiedersehen in het Grieks? Meer dan elf punten verschil. Misschien dat er ook nog even een Griekse bank op Deutsche en Commerz kan bieden, maar dat lijkt me wat ambitieus.

Als u goed luistert, hoort u hier zelfs in Nederland de Griekse inkoopmanagers hun Duitse collega's uitlachen #PMI #AEX pic.twitter.com/icFdryvvT1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 2, 2019

Nu serieus, dit zijn de Europese inkoopmanagersindices industrie over augustus. De Scandinavische landen en wij doen nog redelijk, maar de rest is niet veel soeps. Inderdaad, Griekenland de hoogste score en de Duitsers...

Voor wie alles wil weten:

???? The slump in Eurozone manufacturing conditions continued in August, although the PMI rose to 47.0 (July - 46.5). Intermediate and investment goods sectors remained in a downturn, while consumer goods saw a solid upturn. More here: https://t.co/rCSl9BhMQQ pic.twitter.com/VRZC5NQmdV — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) September 2, 2019

De conclusie van dit alles? Wat Bloomberg zegt, denk ik.

The euro area’s manufacturing recession continues, adding pressure on the ECB and national governments to add stimulus https://t.co/16PYf3oinA — Bloomberg (@business) September 2, 2019

Update 09:30: Advies

Er zijn liefst drie upgrades, Randstad, Unilever en Alfen:

Aegon: naar €3 van €3,90 - UBS

IMCD: naar €89 van €94 - Kepler Cheuvreux

KPN: toppick - Berenberg

Randstad: naar outperform van neutral (€50) - Credit Suisse

Unilever: naar buy van neutral en naar €62 van €54 - Goldman Sachs

WDP: naar €180 van €175 - Morgan Stanley

Alfen: naar buy van hold en naar €15 van €13,50 - ABN Amro

Ease2pay: starten met buy en €1,60 - NIBC

Update 09:20: Fugro (en Wereldhave)

Outlook-verhoging van sectorgenoot CGG, dit moet wel de reden zijn dat Fugro aardig gaat, toch?

Een heel persbericht, intussen nemen ze bij Wereldhave het zekere voor het onzekere?

Update 09:00: Nevi PMI

Netjes!

Onze open economie blijft t relatief goed doen. Inkoopmanagersindex #Nevi (dé leading indicator v ons BBP cijfer) over augustus stijgt zelfs #PMI #AEX pic.twitter.com/nu4VXJey49 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 2, 2019

Kijk maar: