quote: LLinssen schreef op 2 sep 2019 om 08:53:

Dat zouden veel mensen willen, maar met welke trigger?

Onzekerheid over de UK?

Onzekerheid over de oplossing China-VS?

Onzekerheid over de Europese industrie?

Italie?

Argentinie?



We hebben de afgelopen week een beetje mogen liften, terug naar de hoge piek die we dit jaar neer hebben kunnen zetten met hoop en geloof. Ik heb geleerd dat geloof voor in de kerk is en niet op de beurs. Al liggen beursplein 5 en de oude kerk maar 200 meter kruipen bij elkaar vandaan dus misschien is de scheiding niet zo groot.





Meestal vind ik die Brievenbus een zeur, maar nu heeft hij gelijk. Hij bedoelt dat er een verschil zit tussen de belangen van journalisten en die van beleggers. Journalisten willen gewoon spanning en sensatie en het dondert niet of het omhoog of omlaag gaat. Omdat ze er iedere dag weer een stukje over moeten zien te schrijven en dat is lastig als de beurs rustig en langzaam omhoog dobbert. Een journalist heeft al snel meer belang bij een spannende beurs dan bij een presterende beurs. Maar voor beleggers is dat juist de ideale situatie. Hoe saaier die beurs is, hoe beter. Ik deel in die zin zijn irritatie over dat constante hijgerige hopen dat er maar iets gaat gebeuren.En over de rest: als je iets langer belegt, zal je wel gaan opvallen dat er altijd wel wat is. Op ieder willekeurig moment kan je moeiteloos een lijstje opschrijven van een stuk of 10 dingen waar "onzekerheid" over is of waar je je zorgen over kan gaan maken. Dat gaat nooit weg. Voor mij, ik ga me pas zorgen maken als mensen geen ijsjes meer eten en de restaurants sluiten omdat er geen klanten meer zijn. Dan is het echt mis. Al de rest gaat vanzelf weer over.