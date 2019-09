September en oktober breken aan, ofwel respectievelijk de slechtste en de beruchtste aller beursmaanden van het jaar en hebben we er zin in? De start is in ieder geval in stijl?

China, U.S. kick off new round of tariffs. More here: https://t.co/BTPbeYoL7g pic.twitter.com/Ys36vX4ngf — Reuters Top News (@Reuters) September 2, 2019

Amper beursnieuws (bij ons) dit weekend, er zijn geen cijfers en ook nu doen we het alleen met een paar advieswijzigingen. Meteen dan maar, want het cyclische Randstad krijgt een verhoging uit het zuinige en nijvere Zwitserland:

Randstad: naar outperform van neutral - Credit Suisse

WDP: naar €180 van €175 - Morgan Stanley

De VS is dicht vandaag vanwege Labor Day en meestal doen de koersen niet zoveel zonder de Big Board. We doen het vandaag met inkoopmanagersindices (Nederland om 09:00 uur en de VS komt pas morgen door). China, Japan, Korea en India melden 50,4, 49,3, 49,0 en 51,4. Alleen China en Korea vallen iets mee.

-Japan, Hong Kong and Australia stocks ?

-Chinese shares ?

-Treasury contracts advance

-Yen edges higher while yuan retreats

-U.S.-China trade war deepenshttps://t.co/4bZdRI3RGG pic.twitter.com/ie67WGPE0K — Bloomberg (@business) September 2, 2019

Met die zogenaamde manufacturing PMI's over augustus krijgen we een beter beeld van de huidige economie. Woensdag volgen ze over de dienstensectoren (services PMI's) en vrijdag is er nog het Amerikaanse Payroll Report, ofwel arbeidsmarktdata. Het zijn verreweg de belangrijkste cijfers deze week.

De koersen zijn weer los en inderdaad, een volkomen nikserig begin. Hoewel, de Amerikaanse futures, die zijn nooit vrij, dalen relatief veel. De dollar is dan ook sterk en die staat onder 1,10. Shanghai ligt wel heel goed. De Duitse rente opent vlak na die deelstaatverkiezingen gisteren.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met nieuwtje Galapagos, ofwel Van Herk die... ? Nee, het is technisch verhaal. Verwatering.

07:45 Bioscoopuitbater Kinepolis naar Verenigde Staten

07:26 Rabobank rondt verkoop dochter RNA af

07:25 Industrie China toont onverwacht lichte groei

01 sep Handelsspanningen blijven beurzen domineren

01 sep Industrie China blijft krimpen

01 sep Rechtbank: Vivendi mag stemmen bij Mediaset

31 aug Onrust rond warenhuisketen Hudson's Bay

31 aug 'Vertrek Hudson's Bay bitter voor personeel'

31 aug Nieuwe importheffingen VS voor Chinese waar

31 aug 'Hudson's Bay eind 2019 uit Nederland'

31 aug 'Vertrouwen beleggers krijgt knauw'

30 aug Belang Van Herk in Galapagos verwaterd

30 aug Fitch noemt Argentinië wanbetaler

30 aug Wall Street sukkelt naar lang weekeinde

30 aug Unilever shopt in Bolivia

30 aug 'Google schikt privacyzaak YouTube'

30 aug 'Investeerder Antin wil Eurofiber verkopen'

De agenda kent alleen die inkoopmanagersindices:

03:45 China Caixin manufacturing PMI aug 49,8

09:00 ASR notering €0,70 ex-dividend

09:00 Nederland manufacturing PMI aug

09:45 Italië manufacturing PMI aug

09:50 Frankrijk manufacturing PMI aug

09:55 Duitsland manufacturing PMI aug 43,6

10:00 EU manufacturing PMI aug 47,0

De Aziatische inkoopmanagersindices:

Asian factories lashed by trade wars, slowing demand in August https://t.co/63VtMezzTg pic.twitter.com/Gq58JOpNTz — Reuters Top News (@Reuters) September 2, 2019

Bloomberg gaat een stapje verder:

The outlook for China’s manufacturing sector deteriorated further in August, underlining the weakness in the domestic economy just as a new round of tariffs kicks in https://t.co/SVPvEisfN3 pic.twitter.com/4poCmXoj9f — Bloomberg (@business) September 2, 2019

Ofwel, dure dollar:

Emerging markets are once again at the mercy of the U.S.-China trade war after a painful August https://t.co/bDvRTQT9l2 pic.twitter.com/HQYrYhd8TB — Bloomberg (@business) September 2, 2019

Weer Hongkong:

-Hong Kong’s No. 2 official condemns weekend violence and burning of Chinese flag

-China to hold briefing Tuesday, warns "end is coming for those attempting to disrupt Hong Kong"

-Student groups plan range of actions like class boycotts and rallieshttps://t.co/TEFDivlAfg — Bloomberg (@business) September 2, 2019

Deelstaatverkiezingen gisteren in Duitsland, verlies voor CDU/SPD:

Buoyed by state votes, Germany's AfD takes aim at Merkel coalition https://t.co/uZ1SFny2c0 pic.twitter.com/K7PVaGZnUu — Reuters Top News (@Reuters) September 2, 2019

Bijzondere beelden van dit monster:

A look down on a Category 5 hurricane pic.twitter.com/YtBsyWGTxE — Reuters Top News (@Reuters) September 2, 2019

Als u nog een exotisch handelsideetje zoekt?

Hedge funds smell blood in New Zealand as Kiwi shorts soar https://t.co/3BODeh7rwY pic.twitter.com/lQkzWqG8eY — Bloomberg (@business) September 2, 2019

Het loonde per saldo toch weer dit jaar:

