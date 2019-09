'Paus Franciscus begon vanochtend 25 minuten later dan gepland met de zondagsdienst in Vaticaanstad. De paus zat onderweg naar het Sint-Pietersplein - de plek waar hij iedere week een grote menigte mensen toespreekt - vast in de lift. Het duurde bijna een halfuur voordat hij bevrijd werd.'





En hoe wil je dan ooit in de hemel komen, laat staan ons erop te wijzen hoe, als je zelf al vast komt te zitten in de lift?