Nu er weer toenadering is tussen de VS en China, verbetert ook de technische conditie van de beurzen. Het technische plaatje van de AEX oogt vriendelijk.

In de afgelopen week zorgde enige verlichting in de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten voor optimisme op de aandelenbeurzen. Technisch is de kou nu even uit de lucht.

Ook in de komende week zullen beleggers Twitter goed in de gaten houden, want de handelsvete blijft het sentiment beheersen. Wall Street blijft vandaag dicht, vanwege Labor Day.



Het technische plaatje van de AEX-index oogt iets beter. Ook geven de indicatoren aan dat er langzaam weer vers geld de Nederlandse beurs instroomt.

AEX oogt vriendelijk

De Nederlandse beurs is op korte termijn technisch verbeterd, nu de meest recente koerstopjes zijn gebroken. Eerst is de neerwaartse trend verlaten. Vervolgens heeft de AEX-index ook een nieuwe, hogere koersbodem gevormd. Ten slotte is een zogenaamde 'hoofd&schouder formatie' voltooid, met uitbraak boven de voorgaande koerspieken in de zone 550-551.

Dit heeft naar boven ruimte gemaakt richting de weerstand van 586,32 punten (gevormd op 25 juli). Er ligt nu een stevige steun rond 534,49 punten (de bodem van 3 juni).





Moneyflow indicator Nederlandse beurs verbetert

De opwaartse krul in de moneyflow indicator van de Nederlandse beurs suggereert dat er langzaam weer nieuw geld in de markt komt. Dit valt mooi samen met de technische verbetering van de AEX-index. Zie de uitleg van de moneyflow indicator onder deze grafiek.









Moneyflow indicator

De moneyflow indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.