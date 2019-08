En toch is het terecht wat BaM en Volker wessels zeggen.



In 2015 was het geregeld ( stikstof kwestie.)

Bedrijven en overheid begonnen te werken aan projecten.



Nu zegt RvState, de schildknaap van Brussels dat het niet voldoet aan de regels.



Is het dan toch zo dat onze soeverniteit verpats is aan Brussel, ondanks dat VVD en coalitie zeggen dat het niet zo is.



Treurig, dat ons land niet meer zelf kunnen bepalen wat ze gaan bouwen.



EU / Brussel is slechte zaak.

Ik mag klagen, omdat ik gelukkig niet op de vaste politieke partijen gestemd heb.



Dit gaat geld kosten voor de NL staat.

Projecten, investeringen... streep er door heen omdat de "natuur in de omgeving" er last van zou hebben.



Wat lachwekkend weer. Holland op zijn smalst..

14 miljard plus 1000 miljard voor klimaat akkoord.

Wat een puinzoo door Brussel.



Tijd voor Nexit.





De Nederlandse bouwsector loopt de komende jaren miljarden aan omzet mis als gevolg van de stikstofproblematiek. Dat berekenden economen van ABN AMRO. Zij ramen de schade de komende vijf jaar op 14 miljard euro. Vooral veel wegenprojecten zijn door de recente uitspraak van de Raad van State (RvS) onzeker.