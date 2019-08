Slot: Optimisme keert terug

Het is de week waarin de handelsoorlog tussen de VS en China niet verder uit de klauwen loopt. Vandaag geeft de Chinese minister van buitenlandse zaken aan dat er 'constructieve ' gesprekken hebben plaatsgevonden met de Amerikanen.

Maar goed, ik ben inmiddels wel handelsoorlogmoe dus laten we het er niet teveel over hebben. Een interessant feitje is dat deze week het dividendrendement van de S&P500 boven de Amerikaanse 30-jaarsrente is uitgekomen.

Dit is in de laatste veertig jaar slechts één keer eerder voorgekomen. Dat was in maart 2009. U weet wel die maand waarin de bodembel op het Damrak werd geluid. Dit is een goede indicatie dat aandelen ten opzichte van obligaties relatief goedkoop zijn geprijsd.

Toch hoeft u niet ineens een megarally te verwachten. Als u het mij vraagt, is er op de obligatiemarkt een bubbel van jewelste gaande. Een oude Ferari is bijvoorbeeld iets goedkoper dan een nieuwe Aston Martin, maar dat betekent niet dat deze ineens spotgoedkoop is. Anderzijds lokt TINA (there is no alternative) mensen naar de aandelenmarkt en dat kan de koersen weleens flink opdrijven.

VolkerWessels -14%

Vorige week was BAM de grootste bleeder op het Damrak en nu is het de beurt aan VolkerWessels. De cijfers waren niet eens zo beroerd, maar de woorden van de ceo Jan de Ruiter vallen slecht. Hij waarschuwt dat de stikstofproblematiek tot veel problemen kan voor de bouwer.

Door een negatieve uitspraak van de Raad van State worden er volgens De Ruiter nauwelijks meer vergunningen afgegeven. De IEX Beleggersdesk vreest echter dat de bouwer dit aangrijpt om de overheid de schuld te geven van alle ellende, zodat de aandacht wordt verlegd.

Ondanks de koers van VolkerWessels (K/W 7,2) helemaal afstort, is het aandeel aanmerkelijk duurder geprijsd dan BAM ( K/W 5,2) en Heijmans (K/W 4,8). Het gaat om de getaxeerde koerswinstverhouding van analisten over 2020.

Belangrijkste reden is dat VolkerWessels een veel beter trackrecord heeft dan de twee andere bouwers. Afgezien van die zeesluis uit IJmuiden, zien we nauwelijks rampprojecten opduiken.

AEX bovenaan

Met een plus van 3,0% is de AEX de beste beurs van Europa. Alleen de Italiaanse beurs (+4,4%), niet opgenomen in dit lijstje, blijft ons voor. Beleggers reageerden deze week positief op het mogelijk aantreden van een nieuwe regering in Italië.

Het optimisme zorgt ervoor dat de volatiliteit een tikje krijgt. De AEX Vola zakt 9,7% naar 16,0 punten. Ook de euro krijgt een flinke dreun te verwerken. De EUR/USD zakt tot onder de 1,10.

Rentes

Op de rentemarkt zijn de uitslagen redelijk beperkt. De Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt weliswaar vier basispunten op, maar een yield van 1,03% is natuurlijk lachwekkend.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +3,0%

AEX deze maand -2,0%

AEX dit jaar +14,4%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +18,2%

AEX

Als het sentiment goed is, komt ArcelorMittal (+7,2%) uiteraard bovendrijven. Het bedrijf is uitermate gevoelig voor een handelsoorlog tussen de VS en China. Als de spanningen wat op de achtergrond verdwijnen, is het niet onlogisch dat het aandeel herstelt.

Daarentegen staat Unibail Rodamco (-2,4%) in de uitverkoop. Het fonds verdwijnt waarschijnlijk binnenkort uit de Eurostoxx 50. Ook NN Group (+0,1%) kent een zwakke week. Sowieso is het niet het jaar van de verzekeraars.

AMX

Cyclische aandelen scoren goed binnen de AMX. Aperam (+8,1%) en AMG (+7,5%) staan in de herstelmodus. De ellende bij BAM (-5,8%) is helaas nog niet voorbij. Wat liggen bouwers er de laatste jaren toch slecht bij. Hoog risico en lagere koersen. Precies wat we als beleggers niet willen.

ASCX

Puike cijfers van Alfen (+21,2%). In het eerste halfjaar steeg de omzet met 50%. Ook de ebitda-marge liep op. Van Lanschot Kempen (+9,7%) stelt een superdividend van €1,50 voor en dat kunnen beleggers wel waarderen.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan de vooruitblik. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.