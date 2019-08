Misschien is het handelsmoeheid, want hoewel er nog geen oplossing is voor het conflict tussen de VS en China, koerst de AEX 0,9% hoger. Ook de Duitsers (+0,8%) en Fransen (+0,8%) vinden de weg omhoog.

Het zijn de zwaargewichten ASML (+1,4%), ING (+1,1%) en Unilever (+1,7%) die de hoofdindex omhoog stuwen. Ook ArcelorMittal (+1,2%) ligt er goed bij. Door de dramatische prestatie van het aandeel de laatste jaren, is de weging echter gedaald tot 1,9%.

Dat terwijl het staalfonds vroeger tot de zwaargewichten binnen de AEX behoorde. De IEX Beleggersdesk zag begin deze maand al enige lichtpuntjes in de Verenigde Staten. Daar werden de staalprijzen namelijk drie keer op rij verhoogd. Ook de schuldpositie is onder controle.

Eurocommercial Properties

Eurocommercial Properties (+4,3%) is de grootste winnaar binnen de AMX. De vergelijkbare huurinkomsten stegen in boekjaar 2018/2019 met 2,1% en dat is een knappe prestatie, gezien de problemen in de retailwereld. Daar komt bij dat de gele hesjes in Frankrijk ook niet meehelpen.

Door deze goede cijfers ziet Eurocommercial Properties kans om het dividend met €0,03 te verhogen naar €2,18 per aandeel. Daarmee maakt het haar naam als dividend aristocrat helemaal waar. De afgelopen twintig jaar wist het bedrijf haar dividend continu te verhogen.



In een tijd van lage rente, zou u verwachten dat het dividendrendement redelijk beperkt is. Dat is bij Eurocommercial Properties heel anders. Beleggers krijgen nu meer dividend dan ooit. Blijkbaar denkt de markt nog steeds dat er een grote storm op komst is voor winkelvastgoedaandelen.



Brede markt

De AEX gaat 0,9% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 5,7% en noteert 15,3 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,4% in het groen.

De euro zakt 0,2% en noteert 1,104 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,55%) en Duitse (-0,70%) rente blijven stabiel.

Goud (-0,2%) maakt een pas op de plaats.

Olie: WTI (-0,9%) en Brent (-0,6%) doen niet mee met het feestje.

Bitcoin (+0,1%) blijft dicht bij huis.

Het Damrak

Royal Dutch Shell (-0,2%) weet maar niet te herstellen. De koers staat op hetzelfde niveau als eind december. De AEX is sindsdien wel 15% opgelopen.

Adyen (-0,3%) valt ook wat tegen. Maar goed, sinds de beursgang is er aardig wat bij gekomen.

WDP (+1,8%) zet een all time high op het bord.

Fikse koersbewegingen van OCI (-2,0%). Vanochtend opende het aandeel nog 4% hoger, maar daar is helemaal niets meer van over. Op het eerste oog waren de resultaten helemaal niet zo slecht. De omzet steeg bijvoorbeeld met 20% en de ebitda spoot 35% omhoog.

De bouwers liggen er wederom slecht bij. BAM (-0,8%) en VolkerWessels (-0,5%) gaan tegen de markt in omlaag.

NIBC (-3,5%) gaat vandaag €0,25 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft de koers stabiel.

Beter Bed (-4,8%) verwacht de Duitse winkels eind dit jaar van de hand te doen. Voor de rest waren de cijfers ronduit beroerd. Vanochtend kwam de IEX Beleggersdesk met een update langs. Beter Bed: Nog geen duidelijkheid #BeterBed https://t.co/P2KzQoha8K — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 30, 2019

