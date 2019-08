Liveblog: +13,6%, +22,8% en +7,2%

Update 09:00 uur: September

Nog één handelsdag, de R komt terug in de maand. De R van recessie, de R van rotaandelen, de R van renteverlagingen en wie weet, misschien eens de R van rally. Al was het maar omdat we dit jaar in augustus op precies -3% staan.

Geef ik u onze indexaandelen year to date mee. Zoek de verschillen...

De AMX is nog erger.

De AScX kan er ook wat van:

Let wel, alles scores zijn zonder herbelegd dividend.