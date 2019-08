Liveblog: +13,6%, +22,8%, +7,2% en 100%

Update 11:25: Unilever

De bos boemen en de fles drank gaan vandaag naar Rotterdam, gefeliciteerd. Het is iedere keer weer feest om dit grafiekje er bij te pakken. Blog hieronder sluit hier luek op aan. Of andersom.

Rond 1980 stond rente juist skyhigh en bliefde bij wijze v niemand #Unilever, waardoor dividendrendement hoog was. Aandeel doet nu 22x verwachte winst bij 2,9% dividendrendement en dat is duur. Ook exemplarisch voor deze beurs: dure dividenders en goedkope cyclicals en financials — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 30, 2019

Had ik nog niet eens gezien, het kan raar lopen op de beurs deel zoveel.

Verhip. Is nog $30mld waard, maar niemand wil het vooralsnog hebben #KraftHeinz pic.twitter.com/KcOcETxDgp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 30, 2019

Update 10:30 uur: 100% score

Eindelijk in beeld en harde data: ik wist dat er nog nooi een periode is geweest langer dan twintig jaar dat aandelen (herbelegd) niet rendeerden. Er staat geen bron bij, maar hij is van Morgan Housel en die vertrouw ik op zijn blauwe ogen. Hij baseert zich denk ik op de gratis data van professor en Nobel prijswinnaar Robert Shiller.

Inderdaad, op korte termijn - de beruchte waan van de dag - hebben beurs en beleggen een hoog gokken en casino gehalte, hoe goed u ook redeneert en rekent. Op lange termijn zijn ze een nobrainer.

Nee, u hoeft beurs en aandelen niet te vrezen. Wel uw eigen ongeduld en hebzucht. Grafiekje uit dit stuk #AEX https://t.co/FT87ZrKtx3 pic.twitter.com/S1z382rjhD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 30, 2019

Zijn er verder nog vragen?

Global financial Data has calculated a new World Index that extends from the beginning of stock markets in Amsterdam in 1601 to the present day.https://t.co/5hN6Aw6zil pic.twitter.com/NASANQ2OmW — Global Financial Data (@GlobalFinData) March 7, 2019

Update 09:00 uur: September

Nog één handelsdag, de R komt terug in de maand. De R van recessie, de R van rotaandelen, de R van renteverlagingen en wie weet, misschien eens de R van rally. Al was het maar omdat we dit jaar in augustus op precies -3% staan.

Geef ik u onze indexaandelen year to date mee. Zoek de verschillen...

De AMX is nog erger.

De AScX kan er ook wat van:

Let wel, alles scores zijn zonder herbelegd dividend.