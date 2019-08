TA: Geen recessie

De 4-jarige Businesscycle geeft nog steeds aan dat aandelen en obligaties verantwoord zijn. Vooralsnog gaat dit niet samen met een recessie.

Aandelen hebben een onrustige maand achter de rug. Eind juli werd de sterke opmars van eerder dit jaar onderbroken door een stevige dip. Ook dit keer was het Trump, die de trekker voor de correctie overhaalde.

Aandelen hebben in deze dip te lijden gehad. Tussen het high van 586,32 (top van 26 juli) tot aan de bodem rond 528,68 (medio augustus) ligt een correctie van bijna 10%.

Behalve de escalerende handelsoorlog had de economie veel te verwerken, zoals Brexit, een voorspelde recessie en het rentebeleid van centrale banken.

Redelijk herstel

Toch weten de financiële markten zich redelijk te herstellen van de forse dalingen van de afgelopen maand. Technisch komen de markten weer langzaam op stoom.

Bovendien is van een recessie nog geen sprake; althans dat zeggen de financiële markten op basis van de vierjarige Businesscycle

Vooral het feit dat de rente zo hard daalt (waardoor staatsleningen snoeihard stijgen), in combinatie met een herstel in de aandelenkoersen indiceert dat de economie nog een prima rugwind heeft. Ik heb daar al eerder op gewezen, zie mijn log van februari.

Nieuwe groeifase

Ook deze keer zijn de ontwikkelingen consistent. Zo'n zes maanden geleden leek de economische cyclus al aan een nieuwe groeifase te staan. Daarin is geen verandering opgetreden.

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente is in de eerste twee kwartalen van dit jaar gedaald van 0,38% naar -0,20%. De laatste weken zakte de rente verder omlaag naar -0,60%. Een dalende rente weerspiegelt altijd een positieve obligatiemarkt.

Nederlandse staatsleningen bewegen dan ook in sterke structurele opwaartse trends, wat op koopkracht in de markt duidt. Obligatiebeleggers blijven positief gestemd, zowel in de Nederlandse markt als over de grenzen.

AEX-index breekt opwaarts door recente topjes

Eerst de AEX. Het technische plaatje van de AEX-index wordt steeds beter. De neerwaartse trend is doorbroken. Bovendien heeft de AEX-index ook een nieuwe, hogere koersbodem gevormd.

De uitbraak boven de voorgaande koerspiek heeft ruimte vrijgemaakt voor een koersstijging tot de weerstand van 586,32 punten (gevormd op 25 juli).

Bij een eventuele doorbraak onder de steun van 534,49 punten (de bodem van 3 juni) verzwakt het technische plaatje bij de AEX-index.





Waar staan we nu in de Vierjarige Businesscycle?

Technisch bezien geven de markten aan dat we conjunctureel in de groeifase blijven, er zit er nog momentum in de economie.

Pas indien de rente weer gaat stijgen komen we in de eindfase terecht. Doorgaans beginnen dan ook grondstoffen het goed te doen.

Helemaal onderaan deze column treft u een gefaseerde uitleg van de Vierjarige Businesscycle aan. Hieronder loop ik de verschillende beleggingscategorieën langs.

Fase II en III van de Vierjarige Businesscycle

In Fase II en III van de Vierjarige Businesscycle, dus nadat de economie goed op gang komt/is, mogen aandelen en staatsleningen een weging in uw beleggingsportefeuille hebben.

Aandelen wereldwijd

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldwijde beurzen weergeeft, komt er wat beter bij te liggen. De serie hogere koersbodems die op de grafiek zichtbaar is, geeft aan dat beleggers de MSCI World index weer durven te kopen.

Pas na een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 2.248,93 punten (de top van 26 januari 2018) kan het structureel verder omhoog. De ondertoon is duidelijk aan het verbeteren.





Nederlandse rente kan nog veel lager

De daling van de 10-jaars Nederlandse kapitaalmarktrente onder de koersbodem van 2016 heeft de dalende trend bevestigd.

De rente heeft neerwaarts ruimte richting de steun van -0,75% (het berekend koersdoel). Op langere termijn kan de Nederlandse rente nog veel lager.





Amerikaanse Long Bond blijft sterk

Amerikaanse 30-jarige obligaties ontwikkelen zich in het spiegelbeeld van de dalende Amerikaanse rente. In de recente terugval heeft de US T Bond een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend.

Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven Er ligt steun op 152,84 (de bodem van 11 juni).

Weerstand ligt rond 177,34 (de top van 15 juli 2016).





Vastgoed doet het prima



De MSCI World Real Estate Index heeft in de recente daling een potentieel hogere bodem gevormd boven het niveau van de voorgaande toppen.

Zolang de koers boven deze voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief.

Er is ruimte richting 248,46 punten (gevormd op 23 februari 2007). De steun bevindt zich op 215,97 punten (de bodem van 26 april).







Grondstoffen nog niet uit het dal

De DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, strandde onlangs aan de bovenzijde van het neerwaartse trendkanaal. Hoewel de Commodity Index lagere toppen en bodems koersbodems vormt, signaleren we dat de verkoopdruk licht is.

Omdat de oude bodems en de nieuwe pieken elkaar overlappen, is de daling van de Commodity Index niet fel. Wij blijven echter voorzichtig.

Weerstand ligt op 23,33 (de top van 12 april). We handhaven steun rond 20,38 (de bodem van 28 december 2018).





Positieve economische cyclus

Samengevat moeten we constateren dat aandelen technisch bezien weer uit hun correctieve fases kruipen. Op alle aandelenbeurzen zijn de korte downtrends verlaten en zien we weer hogere koersbodems. Dat geldt ook voor de obligatiemarkten.

Dit lijkt samen te vallen met een herstel in de vastgoedmarkten. Op basis van de Uitleg Vierjarige Businesscycle lijkt dat aan te geven dat we in een positieve economische cyclus zitten.

Uitleg Vierjarige Businesscycle (grafische weergave)

De grafiekvan de Vierjarige Businesscycle (helemaal onderaan) laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de economische groeicyclus.

De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn onderscheidt periodes van groei en van krimp.



Over een langdurige periode van meer dan 100 jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. We zien namelijk dat de economie tijdens een complete cyclus chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen laat zien.

Het komt erop neer dat tijdens een periode van economische krimp staatleningen de beste rendementen laat zien. Tijdens economische groei daarentegen, zijn staatsobligaties juist ongeschikt om in te beleggen.

Het tegenoverstelde geldt voor de beleggingscategorie aandelen.

Zo heeft binnen een vierjarige businesscycle elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame.

Het verleggen van de aandacht van de ene beleggingscategorie naar de andere, op basis van de golfbeweging van deze cycle, is dan ook van groot belang voor het uiteindelijk beleggingsresultaat.



De businesscycle maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren, die op hun beurt maatgevend zijn voor de vraag waarin te beleggen: obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen of cash.

Zoals ik al eerder heb aangegeven behoort een langetermijnbelegger overwegend in aandelen, vastgoed en obligaties te beleggen.