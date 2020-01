AEGON is natuurlijk meer dan alleen Nederland. Dus ga ik uit van een overname i.p.v. een fusie.

En als we het hebben over onderwaardering. M.i. wordt AEGON al jaren ondergewaardeerd en raken zij dit imago maar niet kwijt. In dat licht bezien zou het beter zijn om wel een fusie aan te gaan, tenzij Lard Friese rigoureus de huishouding aanpakt en het imago gaat oppoetsen. Daar is hij immers wel toe in staat.