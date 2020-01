Eerder deze week presenteerde ik ASR Nederland als Nederlandse kooptip bij het Lynx beleggersdebat. ASR is synoniem voor duurzaam en dividend, maar koerstechnisch hield het het afgelopen jaar niet over.

Dat geldt min of meer voor alle verzekeraars, die de knoet van de lage rente voelen. Ze hebben vorig jaar net aan hun dividend ingelopen, maar daar bleef het ook bij.

De lage rente is lastig omdat het moeilijk rendement maken is in deze omgeving. Die geur hangt er momenteel aan de vaderlandse verzekeraars maar de rentes lijken wel wat uit te bodemen en in Europa zijn er nog maar vier landen met een negatieve tienjaarsrente (Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Finland).

Operationeel sterk

ASR had een sterk eerste half jaar. Het publiceert geen eerste- of derdekwartaalcijfers zodat we pas op 17 februari, als de jaarcijfers komen, meer inzicht krijgen in de resultaten. Maar de beurzen zijn mooi opgelopen en er waren geen grote weerrampen zodat we ervanuit mogen gaan dat H2 goed was.

Daarom wordt er sowieso verwacht dat het dividend opgetrokken zal worden. Over 2018 betaalde ASR zijn aandeelhouders €1,74 uit, voor 2019 lopen de schattingen uiteen van €1,80 tot zelfs €1,95. Laten we uitgaan van €1,90, dat is een stijging van €9%. Op een koers van €35 geeft dat een dividendrendement van 5,4%.

Dat is een vrij hoog dividendrendement, maar belangrijker is dat het dividend duurzaam en stijgend is. Veel bedrijven die een hoog dividendrendement geven hebben alle moeite om dat dividend vervolgens waar te maken. Bij ASR is dat niet zo.

Onderwaardering

Bij ASR is dus het dividend ruim, bestendig en daarnaast zijn er een aantal redenen op te noemen waarom het aandeel sowieso ondergewaardeerd is. Die redenen zijn:

Invoering intern rekenmodel

Onderwaardering levensverzekeringstak

Nieuwe koers Aegon

Invoering intern rekenmodel

Voor de berekening van de solvabiliteitsratio's gebruiken de kleinere verzekeraars een standaard rekenmodel (van DNB) terwijl de grotere een 'intern' rekenmodel toepassen. Dat laatste kost extra mankracht maar levert een nauwkeuriger uitkomst op en, belangrijker, over het algemeen een hogere uitkomst.

ASR gebruikt nog steeds het rekenmodel van DNB en zou over kunnen gaan stappen op een eigen rekenmodel. Daar gaan wel uren en geld in zitten, maar het levert normaal gesproken een hogere solvabiliteit op en dat betekent weer dat er minder kapitaalbuffers nodig zijn.

Die buffers zijn al hoog bij ASR (solvency-II ratio was 192%) maar zouden dus nog hoger kunnen uitkomen. Hoeveel het scheelt is moeilijk te zeggen: bij Achmea leverde het een aantal jaren geleden slechts 3 procentpunt op (van 182% naar 185%) maar het zou, zeker gezien de kwaliteit van de buffers van ASR, in dit geval wel veel meer kunnen zijn.

Onderwaardering levensverzekeringstak

Het misgrijpen naar Vivat kwam enerzijds doordat ASR te zuinig was, maar anderzijds doordat de andere partijen anders rekenden. Het Chinese Anbang ging simpelweg voor de hoogste prijs, niet onlogisch.

De combinatie NN Group en Athora won de uiteindelijke tender en betaalde veel meer dan ASR had willen betalen. De partijen verdeelden de poet: NN Group kreeg de schadeverzekeringen terwijl Ahtora de levensverzekeringen en het vermogensbeheer overnam.

En in dat laatste zit hem de kneep. Buitenlandse partijen kunnen meer rendement halen uit de verzekeringspremies die de levensverzekeringen opleveren. Dat heeft onder meer te maken met de toezichthouders, maar ook met het feit dat zij meer risico durven nemen.

Daardoor kennen zij een hogere waarde toe aan de zogenaamde 'closed books': dat zijn pakketten met levensverzekeringspolissen die niet meer verkocht worden, en dus in de loop der tijd worden afgewikkeld.

Bij-effect is dat ASR zelf ook veel van dat soort polissen heeft, die dus 'op de markt' een hogere waarde zouden hebben. Dan moet ASR ze wel verkopen aan een Private Equity partij als Athora, want zelf gaat het dat risico niet lopen.

Nieuwe koers Aegon

Groei valt er op de Nederlandse verzekeringsmarkt nauwelijks te vinden, maar kostenbesparingen, schaalvergroting en meer efficiency kunnen de winsten van verzekeraars verder stuwen. ASR, met zijn beleid van 'Abroad is for holidays', speurt de Nederlandse markt af op zoek naar toevoegingen. Vorig jaar kocht ASR onder andere Loyalis en Veherex, inkomensverzekeraars.

Ook uitvaartverzekeraars (die hebben het moeilijk) sluiten zich graag aan bij ASR. In 2018 kocht ASR nog het Nederlandse deel van Generali, wat een behoorlijke kluif was. Een jaar daarvoor nam NN Group Delta Lloyd over.

Inmiddels is er nieuwe speculatie in de markt en dat gaat om Aegon en ASR. Vanaf 1 april heeft Aegon een nieuwe baas, de van NN Group overgekomen Lard Friese. Friese heeft NN Group naar de beurs gebracht (vanaf ING) en is actief geweest op het overnamepad.

Hij is oud Aegon-man en keert terug op het nest. Aegon neemt afscheid van de Belg Alexander Wijnaendts die er niet in geslaagd is het bedrijf goed voor het voetlicht te brengen op de beurs. Terwijl de koersen van NN Group en ASR flink stegen de afgelopen jaren, is het aandeel Aegon alleen maar achteruitgegaan.

Aegon en ASR samen?

Afgelopen week dook er een analistenrapport van ABN Amro op en daarin stond wat ook vorig jaar al rondzong: Friese zou geïnteresseerd zijn in een samengaan van Aegon Nederland met ASR. Aegon is vooral een Amerikaanse verzekeraar sinds het in juli 1999 Transamerica kocht.

Hoe een en ander handjes en voetjes moet krijgen is ongewis: qua werknemers in Nederland zijn beide ongeveer even groot (3600 voor ASR om 3300 voor Aegon) en qua geschreven premies ook. Dat zou dan een fusie moeten worden en geen overname. Maar het zou wederom de kostenbasis flink kunnen verlagen en daar is het Friese om te doen.

Uiteraard zou het, om de waarde van Aegon boven tafel te krijgen, goed zijn om de Amerikaanse tak te verzelfstandigen, maar de ceo die zijn eigen baan gaat opheffen moet nog geboren worden en geruchten van die strekking zijn ook door de RVC van Aegon tegengesproken bij de aanstelling van Friese.

Eigen aandeleninkoop

ASR heeft bij de halfjaarcijfers al laten weten kritisch te zullen kijken naar het reservekapitaal. Wanneer de Solvency-II uitkomt boven de 200 wordt er zeer waarschijnlijk een aandeleninkoopprogramma opgestart. Analisten van ING en ABN schatten in dat dit tussen de €50 en €100 miljoen per jaar zal zijn.

Ten tijde van de verkoop van de aandelen door de staat heeft ASR al 9 miljoen van de 150 miljoen uitstaande aandelen ingekocht. En nu de laatste grote vis in de Nederlandse vijver (Vivat) aan de neus van ASR voorbij is gegaan, is de noodzaak om extra reserves aan te houden voorlopig even weg.

Conclusie

In een ideaal scenario verkopen zowel Aegon als ASR op termijn hun 'closed books' aan partijen als Athora en gaan zij samen verder onder één dak. Dat zou een nog sterkere verzekeraar opleveren met een schaalgrootte die verdere kostenbesparingen mogelijk maakt.

Zover is het nog niet, maar dit is geen onrealistisch scenario. Verdere groei kan alleen op deze manier bewerkstelligd worden. Om zo goed mogelijk aan de start te komen voor fusiebesprekingen is het wel belangrijk dat ASR zichzelf wat opblaast.

Een aandeleninkoopprogramma kan daarbij helpen om de beurskoers wat op te krikken. We verwachten dan ook dat bij de presentatie van de jaarcijfers meer duidelijk zal worden over zo'n koersondersteunend inkoopprogramma.

Disclaimer: Nico Inberg heeft geen positie in bovenvermelde aandelen.