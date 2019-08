Slot: Foe Yong Buy

Lekker beursdagje dankzij wat positieve handelsoorloggeluiden uit China, Italië krijgt weer een regering en in het VK rijden ze nog steeds links. Tot zover de waan van de dag.

Uiteindelijk draaien de beurzen op winst- en omzetcijfers en dat is even een lastiger verhaal. Is er nou een winstrecessie gaande of niet, ofwel twee kwartalen op rij van negatieve groei. Het is maar net met welke dataprovider u werkt. Mijn Reuters Refinitiv data zegt van niet, maar bijvoorbeeld FactSet weer van wel.

Hoe dan ook, de echte groei is er wel uit. MarketWatch heeft het verhaal.

Is the stock market in an earnings recession? The debate rages on https://t.co/A2VHaBw6mV — MarketWatch (@MarketWatch) August 29, 2019

Amerikaanse BBP en Duitse inflatie - de enige data vandaag - vallen iets tegen en dat is het wel zo'n beetje.

Alle Europese beurzen kleuren vrolijk groen

De Amerikaanse ook met technologie voorop

De volatitliteit valt een paar procentjes weg

De dollar ruikt 1,10

Olie ligt goed

Goud moet maar ietsje terug

Bitcoin hypert weer in eigen grafiek

De rentes stijgen zowaar vandaag. Drie hele basispunten, dat we dat nog mogen meemaken.

Beursplein 5

Voor ik aan de gezellige koersen ga beginnen, eerst een unheimsiche. En hoe zeg. Is het niet een beetje overdreven hoe VolkerWessels wordt - ik zeg het gewoon - uitgekotst op H1's? Is het de outlook, is het die afschrijving (u weet waarop), of had u meer omzet en winst verwacht? Hoe dan ook, -15%. Ontluisterend.

Ik denk dat het een optelsom van toch iedere keer weer teleurstellingen bij de bouwers - alleen Heijmans had dit rondje geen bloopers - en dat in op papier voor hen gouden tijden en gunstige economische omstandigheden. Of u vindt dat VolkerWessels simpelweg haar hogere waardering niet waarmaakt.

Enfin, gelukkig hebben we HAL ook nog met cijfers: +0,8%.

Neways heeft ook nog een rapportage:

Dan de adviezen van vandaag en die mogen er zijn. U ziet de gevolgen op het bord:

ABN Amro: naar €23 van €24,80 - KBW

Aegon: naar hold van buy en naar €3,80 van €5,80 - Kepler Cheuvreux

ASR: sell en €29,50 - Goldman Sachs

NN: naar buy van neutral (€38) - Goldman Sachs

Wolters Kluwer: naar neutral van underperform en naar €67 van €55 - BofA Merrill Lynch

Corbion: naar €31,75 van €31,50 - Kepler Cheuvreux

NIBC: naar hold van buy en naar €8,50 van €11,50 - Kepler Cheuvreux

Verder nog iets?