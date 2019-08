Fondsenrondje: Alles wint op Chinese hint

Bescheiden opluchting op de beurs. Vredelievende woorden van het Chinese ministerie van Handel, 0,8% winst voor de AEX, en onze rentes zingen spontaan het Wilhelmus.

Gao Feng - wie kent hem niet - heeft het bericht niet getwitterd, dus ik weet niet hoe serieus we dit moeten nemen :-)

Over serieus gesproken: ik heb werkelijk geen hoe zwaarwegend deze meneer is in China en in hoeverre zijn woorden waarde hebben. Ook al in mijn liveblog, het wordt in ieder geval als reden gegeven dat de markten nu hoger staan en er is risicobereidheid.

Hier Reuters, de networks geven dit als reden voor hogere koersen en risk-on modus op beurzen: #AEX +0,8% en onze rente plus drie basispunten. Dit is hele bericht. Dat kan ook in een tweetje, meneer Gao Feng. https://t.co/zZn4iKJjUf pic.twitter.com/bSiAjljrYY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 29, 2019

Brexit is een ander hot topic momenteel (VK weer in rap and ruther of zoiets), maar niet voor de beurzen, toch? Heeft handelaar voor eigen rekening Diede gelijk dat we te onverschillig zijn, of heb ik een punt dat het VK er oneerbiedig gezegd niet doorslaggevend meer toe doet?

Al dan niet escalerende of juist oplossing voor handelsoorlog is van doorslaggevend belang wereldeconomie, daarmee winsten en dus koersen. Kunnen we van dat regenachtige tochtgat aan de andere kant vd Noordzee niet zeggen — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 29, 2019

In ieder geval wijst nu alles op bescheiden opluchting op de beurs. Ik loop het bekende rijtje snel af:

Alle Europese beurzen staan rond 1% hoger

De Amerikaanse futures komen er vlak achteraan

De volatiliteit daalt 6%

De dollar trekt ietsje aan naar 1,107

Olie is verdeeld: WTI stijgt wat, maar Brent daalt iets

Goud daalt ondanks dit alles maar -0,2%, ofwel blijft goed liggen?

Bitcoin moet verder terug na die klap naar beneden gisteren

Dan de rentes. Plus drie basispunten! Onze rentes zingen spontaan Het Wilhelmus.

Beursplein 5

Risk-on dus, maar opvallend dat in de AEX de waarde-aandelen het goed doen. In navolging van ArcelorMittal had ik de cyclische waarden bovenaan verwacht. In de AMX liggen alle party-, ADHD- en usual suspect-aandelen (veel anders is er ook niet te krijgen in deze geweldig leuke, volatiele en fantasievolle index) goed.

Er is eigenlijk maar één echte domper vandaag en dat is bouwer VolkerWessels, waar de sluizen helemaal open gaan. Sluizen? Misschien niet zo'n handige vergelijking van me. Enfin, het orderboek zit tjokvol, maar verder zijn er weer veel mitsen en maren en de beurs is hier na BAM even klaar mee, zo te zien.

HAL heeft ook cijfers en die zijn op z'n HALs, ofwel gewoon goed. Koers +1,6% nu. Biotech Vivoyron doet -1,5% op H1's.

Over naar de opvallende advieswijzigingen vandaag, ze hakken er hier en daar in:

Aegon: naar hold van buy en naar €3,80 van €5,80 - Kepler Cheuvreux

NN: naar buy van neutral (€38) - Goldman Sachs

Wolters Kluwer: naar neutral van underperform en naar €67 van €55 - BofA Merrill Lynch

Corbion: naar €31,75 van €31,50 - Kepler Cheuvreux

NIBC: naar hold van buy en naar €8,50 van €11,50 - Kepler Cheuvreux

Vastgoed ligt wéér slecht. Verder zie ik geen significante koersbewegingen. Van Lanschot Kempen valt misschien nog echt op. Ik zou niet weten waarom, of is het onze beleggersdesk?