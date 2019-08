Liveblog: Aegon en NN

Update 09:35 uur: Advies

Hier zijn ze allemaal, Aegon valt misschien nog mee, maar de advieswijzigingen van vandaag zijn zichtbaar op de borden:

Aegon: naar hold van buy en naar €3,80 van €5,80 - Kepler Cheuvreux

NN: naar buy van neutral (€38) - Goldman Sachs

Wolters Kluwer: naar neutral van underperform en naar €67 van €55 - BofA Merrill Lynch

Corbion: naar €31,75 van €31,50 - Kepler Cheuvreux

NIBC: naar hold van buy en naar €8,50 van €11,50 - Kepler Cheuvreux

Update 09:30 uur: €9 miljard

Netjes zo nog net voor Prinsjesdag, ABN Amro ziet €9 miljard ruimte in onze begroting. Of is het nou €25 miljard? Het is maar net hoe de bank rekent.

Roep om extra begrotingsruimte in eurozone steeds luider.

We hebben de potentiële stimuleringsruimte vanuit verschillende perspectieven berekend. Lees meer: https://t.co/nQ2YcPL3Xn pic.twitter.com/tidWeiMKjW — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 27, 2019

Is Korea het eerste land dat?