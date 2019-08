Update 10:25 uur: Vandaag is groen

Goedgemutste beurs vandaag. Het handelsoorlogsglas is halfvol en niet half leeg, heet het. Volgens de networks zouden VS en China in september weer gaan praten. U weet intussen hoe het werkt anno 2019: één tweetje uit het Twitter Huis in Washington en alles is weer anders. For the time being.

Maar goed, dit klinkt beter dan slaande deuren.

Stocks spike as #China indicates it won't retaliate 'immediately' against latest US #tariffs. For the record it took #China three weeks to retaliate against the tariffs imposed by #Trump early August. If anything new tariffs and retaliation have followed each other closer. pic.twitter.com/SNHjehbzbY — jeroen blokland (@jsblokland) August 29, 2019

Hier meer. Dat wil zeggen, dit is het hele bericht. Gao had het ook even kunnen twitteren #oog #om #oog

BEIJING (Reuters) - China and the United States are discussing face-to-face trade talks that were scheduled to be held in the United States in September, China’s Commerce Ministry said on Thursday.

Both sides “should create conditions” for progress in negotiations, Gao Feng, the ministry’s spokesman told reporters during a weekly briefing, adding that China was against escalating the trade war with the United States and was willing to resolve the issue calmly.

Update 10:00 uur: Bouw doet weer auw

Misschien moeten we bouwers maar preventief bauwers gaan noemen. Nico vat het denk ik perfect samen. Houdt u even op die koffie-automaat op de gang te mishandelen (omdat die kwartaalcijfers die eens een keer moeten meevallen, toch weer tegenvallen) en lees dit:

De bouw blijft een bijzondere sector en is nog steeds niet in staat de vruchten te plukken van de volle orderboeken. Er zit veel potentie in en dat zou er eens uit moeten komen. De aandelenkoersen van de bouwers in Nederland staan historisch laag en dat weerspiegelt het vertrouwen van de beleggerswereld in de sector.

Ja, want het cijferrondje van VolkerWessels is er eentje zoals alleen bouwers die afleveren. Inderdaad, een vol orderboek en eigenlijk, laat ik zeggen, bruto mooie cijfers, die weer eens om zeep worden geholpen door een afschrijving en (on)mogelijk(e) overheid(swetgeving).

Seoul unveils biggest stimulus plan since global financial crisis https://t.co/A9HdF9uKM7 — Financial Times (@FinancialTimes) August 29, 2019

Nog even over die aandelenkoersen, ik neem ze herbelegd (alleen Heijmans doet niet aan dividend) sinds de beursgang van VolkerWessels. Gelukkig voor het bedrijf neemt Datastream die daling van vandaag nog niet mee. Alleen Heijmans houdt de index per saldo bij, maar het ritje was wel aanzienlijk wilder en stressvoller.

Ik knip ze nog even uit dit blog van gisteren. Welke bouwer blieft u? Gelukkig hoeft u op de beurs niet te kiezen, als u er geen zin in hebt. De grafiek van BAM is net zo'n kluwen als de boekhouding. Inderdaad, wel goedkoop.

VolkerWessels doet het veel netter, maar die -7,3% nu bederft de boel een beetje. Het aandeel is verreweg het duurste van de drie.

Heijmans nog, de enige die dit cijferrondje geen rampen en afschrijvingen meldde. Op papier is het aandeel niet duur.

Update 09:35 uur: Advies

Hier zijn ze allemaal. Aegon valt misschien nog mee, maar de advieswijzigingen van vandaag zijn zichtbaar op de borden:

Aegon: naar hold van buy en naar €3,80 van €5,80 - Kepler Cheuvreux

NN: naar buy van neutral (€38) - Goldman Sachs

Wolters Kluwer: naar neutral van underperform en naar €67 van €55 - BofA Merrill Lynch

Corbion: naar €31,75 van €31,50 - Kepler Cheuvreux

NIBC: naar hold van buy en naar €8,50 van €11,50 - Kepler Cheuvreux

Update 09:30 uur: €9 miljard

Netjes zo nog net voor Prinsjesdag, ABN Amro ziet €9 miljard ruimte in onze begroting. Of is het nou €25 miljard? Het is maar net hoe de bank rekent.

Roep om extra begrotingsruimte in eurozone steeds luider.

We hebben de potentiële stimuleringsruimte vanuit verschillende perspectieven berekend. Lees meer: https://t.co/nQ2YcPL3Xn pic.twitter.com/tidWeiMKjW — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 27, 2019

Is Korea het eerste land dat?

