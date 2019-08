Mixed bag dan maar bij VolkWessels met de Q2's, denk ik: omzet en orderboek zijn goed, maar weer een afschrijving op die zeesluis, winst lager en het bedrijf waarschuwt voor die stikstoftoestand.

HAL was er gisteravond al met hogere omzet- en winstcijfers.

Marktbreed oogt het allemaal wat miezerig. De AEX begint de richting een beetje kwijt te raken, het wordt zijwaartseriger. Enerzijds is er recessie- en handelsoorlogvrees en anderzijds hoop op monetaire en fiscale stimuli. Daarbij is iedereen voorzichtig getuige de vlucht in defensieve aandelen, obligaties en goud.

Nee, geen bitcoin. Dat kukelde gisteravond weer eens zomaar 5% in elkaar. Het is nog niet hersteld. Enfin, het is zeker een idee om juist nu de slecht liggende financials en cyclicals te kopen, maar uw risico is dat een draai nog lang op zich kan laten wachten en u veel underperformance en slapeloze nachten hebt.

Terug naar nu, er gebeurt niet veel en er is geen richting. Nog één ding, wordt Ajax stijger van de dag, of gelooft iedereen intussen die almaar uitdijende berg cash wel een keer? Wat wonnen wij trouwens weer makkuluk, zeg :-)

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. ING en Ahold Delhaize knijpen af, geluiden die bij slechtere economische tijden horen? Vivoryon, het oude Probiodrug, boekt minder verlies.

07:43 Stikstofkwestie speelt ook bij VolkerWessels

07:42 Lager verlies voor biotechnoloog Vivoryon

06:55 Vertrouwen producenten blijft gelijk

06:40 'Bedrijven zoeken hun heil in obligaties'

06:18 'ING bezuinigt opnieuw bij marktendivisie'

06:16 VS willen niet ingrijpen op valutamarkten

28 aug Ajax mag weer naar de Champions League

28 aug 'Kledingketen Forever 21 staat op omvallen'

28 aug Gilead bezit meer aandelen Galapagos

28 aug Financiële fondsen helpen Wall Street vooruit

28 aug Albert Heijn snijdt in managementlaag

28 aug Wall Street maakt verliezen goed

28 aug Nieuwe topman voor Swedbank

28 aug Forse winststijging bij investeerder HAL

28 aug Groen licht voor overname Wessanen

Analistenadvies dan, houdt u vast. Kepler Chevreux is helemaar klaar met Aegon, Bank of America heeft Wolters Kluwer niet echt in de vingers en NIBC krijgt nu zelf een advieswijziging en het is een flinke downgrade.

Aegon: naar hold van buy en naar €3,80 van €5,80 - Kepler Cheuvreux

Wolters Kluwer: naar neutral van underperform en naar €67 van €55 - BofA Merrill Lynch

NIBC: naar hold van buy en naar €8,50 van €11,50 - Kepler Cheuvreux

Deze zie ik nog niet in mijn eigen data, maar het staat er toch echt. Begon ik dit stukje niet met wie durft er al banken te kopen?

#NN Group raised to Buy from Neutral at Goldman ; PT € 38 — Rein Schutte (@reinschutte) August 29, 2019

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is best vol en let op Duitse inflatie en BBP VS.

06:30 Nederland vertrouwen industrie aug

08:00 Neways Q2-cijfers

08:00 VolkerWessels Q2-cijfers

08:00 Vivoryon Therapeutics Q2-cijfers

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage aug 5,0%

11:00 EU economisch sentiment aug 102,1

11:00 EU consumentenvertrouwen aug -7,1

14:00 Duitsland inflatie CPI aug -0,1% MoM

14:30 VS BBP Q2 tweede herziening 2,0% (geannualiseerd)

14:30 VS wekelijkse jobless claims

18:00 Brill Q2-cijfers

22:00 Dell Q2-cijfers

En dan nog even dit

Wat doet Beijing, vragen we ons al maanden af:

China rotates troops into Hong Kong as protesters call for democracy https://t.co/eeHIye5WIt pic.twitter.com/u5Z5cXw1Bh — Reuters Top News (@Reuters) August 29, 2019

Tarieven zijn niet goed voor de economie:

Retailers howl as U.S. trade agency locks in 15% tariffs on September 1 https://t.co/9rmEeDG7Zr pic.twitter.com/ry8ceeJpl5 — Reuters Top News (@Reuters) August 29, 2019

Oh jee:

Exclusive: A forgery crisis is quietly slipping dirty gold onto world markets https://t.co/37ENq5ICww pic.twitter.com/HY1s5k9bAj — Reuters Top News (@Reuters) August 29, 2019

Wat hebben we hier, in september in de winkels:

Creating your own hologram: Here's the moment Microsoft showed off the capabilities of HoloLens https://t.co/06g9nD0rCQ pic.twitter.com/HLU8102v2o — Bloomberg Technology (@technology) August 29, 2019

De oude concurrent:

As Trump tariffs loom, Apple remains dependent on China to assemble devices https://t.co/kNyGOMDs67 via @ReutersTV pic.twitter.com/3suGSXyErT — Reuters Top News (@Reuters) August 29, 2019

China ondergaat de pijn:

China’s economy slows further as weak domestic conditions, intensifying tensions with the U.S. and worsening global trade all combined to undermine the outlook https://t.co/N9X7AWRW3G — Bloomberg (@business) August 29, 2019

U zoekt nog een crowded trade?

The hottest hedge fund trade right now is

Long $DIS @Disney

Short $NFLX @netflix

2x leverage

and I like it..

Disney streaming service starting November 11th also Disney running huge special for just $4 a month for streaming service. More than 50% cheaper than #Netflix — Will Meade (@realwillmeade) August 28, 2019

En wij dan, Agentschap?

Treasury chief says U.S. seriously considering ultra-long bonds: Bloomberg https://t.co/Q0R6FfRaFq pic.twitter.com/AP16OhhJ6e — Reuters Top News (@Reuters) August 29, 2019

Niet ons probleem, toch?

No-deal Brexit spells more pain for the U.K.'s already-weakened economy https://t.co/fWUYKVxAGI pic.twitter.com/W7gAoCGJei — Bloomberg (@business) August 29, 2019

Ik bedoel maar:

Pound traders brace for drama as volatility climbs into Brexit https://t.co/efVmrwhQE5 pic.twitter.com/1jj3swaakg — Bloomberg (@business) August 29, 2019

Kijk aan:

LIVE: Tesla CEO Elon Musk and Alibaba chairman Jack Ma debate artificial intelligence in Shanghai https://t.co/lDrb5fKNez — Reuters Top News (@Reuters) August 29, 2019

Mag het eens na al die jaren?

Economists spy a U.S. economic recession on the horizon. Germany is on the brink. Worries are growing even in Australia, which has gone 28 years without a downturn. https://t.co/55j8Fyv8Nw — Bloomberg (@business) August 29, 2019

