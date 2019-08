Saved by the bell, eindigt de AEX toch nog in de plus na een sterk laatste uurtje. Er valt niet zo heel veel over de brede markt te zeggen vandaag. Daarom laat ik het een beetje aan de - kuch - specialisten over.

Pond lager, het nieuws vandaag is dat Britse premier Boris Johnson - om het in beurstermen te zeggen - het Lagerhuis even op het strafbankje zet. Hard of zacht, die Brexit wordt spannend straks in oktober en het wordt zeker last minute-werk. The Queen herself mag nu eerst het vuile werk opknappen :-)

Don’t even think about coming to Balmoral Johnson. One is on holiday. The only thing one will be suspending is a slice of lime in a gin and tonic. #Parliament — Elizabeth Windsor (@Queen_UK) August 28, 2019

Het loont ook weer om in de timeline van de Amerikaanse president te kijken. Deze is off-topic, maar ik moest zo om dat as usual lachen. Alsof álle orkanen richting puntje puntje puntje gaan:

We are tracking closely tropical storm Dorian as it heads, as usual, to Puerto Rico. FEMA and all others are ready, and will do a great job. When they do, let them know it, and give them a big Thank You - Not like last time. That includes from the incompetent Mayor of San Juan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

Verder de gebruikelijke retoriek. Gaap. Niets vandaag over mogelijk een deal die near is.

Our Federal Reserve cannot “mentally” keep up with the competition - other countries. At the G-7 in France, all of the other Leaders were giddy about how low their Interest Costs have gone. Germany is actually “getting paid” to borrow money - ZERO INTEREST PLUS! No Clue Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 28, 2019

Ik geef meteen het brede marktoverzicht maar voor verdere duiding. Ik bespeur een lichte risk-off modus, gelet op dat defensieve aandelen beter presteren dan cyclische en dat de rentes weer dalen. De all time lows zijn weer in zicht.

Minnen en plussen in Europa. Engeland als stijger (logisch met dat pond) en Zwitserland als daler bewegen nog het hardste

Wall Street ziet er prima uit, maar ook hier stijgt defensief meer dan cyclisch en technologie

De volatiliteit doet een keer niet van zich spreken

De dollar trekt iets aan, maar te weinig om verschil tussen aandelen Europa en VS te verklaren

Olie en dan vooral WTI ligt heel goed, winnaar van de dag

Goud zakt iets en bitcoin loopt weer iets op

De rentes verklapte ik al, weer lager... Nog twee basispuntjes en Nederland schrijft weer een nieuw diepterecord

Beursplein 5

Laatste nieuws! De EU heeft geen bezwaar tegen de overname van Wessanen door PAI Partners. U kunt tot 6 september uw aandelen aanmelden als u ze nog hebt. Verder is HAL net door met H1-cijfers. Ik weet de consensus niet, maar doorgaans kunt u de FC Van der Vorm rustig laten schuiven.

Er waren meer fondsen met cijfers vandaag. Alfen laat een prima rapportage zien en wordt dik beloond:

Sif valt ook al ruim mee en onze beleggersdesk is stellig:

NIBC is gewoon saai en dat is meestal goed bij een bank:

Dit zijn de adviezen van vandaag, ABN Amro zet Boskalis op kopen van houden, BAM krijgt weer eens een downgrade en daalt weer fors. Bij Van Lanschot Kempen lijkt dit advies er ook in te hakken en ASMI en Besi vallen mee, denk ik.

ASMI: naar neutral van buy en naar €72 van €68 - NIBC

BAM: naar €3 van €3,80 - CFRA

Besi: naar neutral van buy (€27) - NIBC

Boskalis: naar buy van hold en naar €19,80 van €23,80 - ABN Amro

Van Lanschot Kempen: naar €27,60 van €31,10 - Kepler Cheuvreux

Verder nog iets? De slotkoersen zijn denk ik voor iedereen een opluchting. Tussen de middag bijvoorbeeld stonden de indices niet eens zo erg in de min, maar onderliggend was het ellende. Het waren namelijk de grote defensieve geitenbreiers die de boel nog een beetje hoog, maar niet droog hielden.

De cyclische aandelen en zeg maar usual suspects stonden toen allemaal dik tot heel dik in de min. Op een paar uitzonderingen na zijn die verliezen redelijk weggepoetst.