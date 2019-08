Fondsenrondje: Licht lager

De beurs heeft er nog niet zoveel zin in vandaag, al zagen we net wel even een klein tussenspurtje van 545 naar 547, maar inmiddels zijn we weer terug bij af. Het blijft echter met magere omzetten allemaal, in afwachting van de grotere gebeurtenissen in september. Uiteraard zijn de ogen voorlopig gericht op de centrale banken en onze vriend in het Witte Huis, die elk moment van de dag weer een twitterkanonnade kan beginnen.

Het is misschien op lange termijn ruis, maar op korte termijn zijn de beurzen gevoelig voor élke uitlating over een eventuele handelsdeal. We hebben er maar mee te leven en ach, voor de media is het leuk, er valt altijd wat te beleven met TheDonald.

De Europese beurzen staan allemaal licht in de min, variërend van 0,5% tot bijna onveranderd. De Amerikaanse futures staan min of meer onveranderd. Olie loopt wat op en goud en zilver doen het uitstekend, terwijl de eurodollar stabiel ligt op 1,11. Wel krijgt de Britse pond er weer van langs.

Er is nieuws dat het Britse parlement vanaf 9 september ontbonden zal worden, prorogation heet dat. Op deze manier heeft premier Johnson minder last van parlementariërs die hem voor de voeten zouden lopen bij het bereiken van een Brexit deal. Ja, de Brexitsoap gaat nog wel even door. Het Britse pond daalt op het nieuws.

Pound down a cent against the dollar following news Parliament will be suspended from 9th Sept pic.twitter.com/pJlhGkAdqa — Ed Conway (@EdConwaySky) August 28, 2019

Bij de BBC wordt uitgelegd hoe het hele proces in elkaar zit. Normaal gesproken wordt meestal na een zomerreces de boel even platgelegd via deze maatregel, heel ongewoon is het ook niet. Maar in dit geval lijkt Johnson er zo zijn eigen bedoelingen mee te hebben:

BBC News - Government to ask Queen to suspend Parliament https://t.co/qVOEWVksSs — Nico A. Inberg (@NicoInberg) August 28, 2019

AEX: meeste fondsen licht lager

Lopend langs het AEX-lijstje zien we maar weinig stijgers onder de hoofdfondsen: KPN, Adyen, Philips, Ahold en Shell tonen minimale winstjes. Het cijferseizoend druppelt nog wat na vandaag, waardoor er bij een aantal kleinere fondsen wel wat beweging is.

Alfen

Alfen kende een mooie omzetstijging van 50%. Het Almeerse bedrijf, daarvoor eigendom van private equity, ging met veel pijn en moeite voor een tientje naar de beurs maar lijkt inmiddels toch de weg omhoog gevonden te hebben. Bij de kwartaalcijfers bleef de winstgroei duidelijk achter, maar vandaag valt ook dat aspect mee. Het aandeel wordt vandaag beloond met een koersstijging van 7%.

Sif Group

Sif begint interessant te worden. Later vandaag komen we daar op terug, u kon gisteren al de voorbeschouwing hier lezen. In 2020 en daarna is het orderboek aardig gevuld (circa 300 kton), al zal het project in de VS (Massachusetts) niet in het eerste halfjaar van 2020 worden beleverd, als gevolg van een vertraging bij de uitvoering.

NIBC

Het kleine bankje doet het ook niet best op de beurs, maar de cijfers zijn eigenlijk best OK. De Haagse zakenbank is er zelfs in geslaagd de rentemarges wat op te krikken. Grootaandeelhouder JC Flowers heeft inmiddels al bijna 15% van de bank bij Reggeborgh in de maag gesplitst. Reggeborgh is de investeringsmaatschappij van wijlen Dik Wessels.

JC Flowers houdt nu nog een belang van 61% over en zal dat waarschijnlijk op termijn ook willen verkopen. Op Premium vindt u een uitgebreide analyse.

Rentes dicht bij huis

De rentestanden blijven dicht bij huis vandaag, het blijft een wat eentonig verhaal. Iedereen en zijn moeder heeft er inmiddels een mening over, maar voorlopig blijven ze extreem laag. De markt werkt toe naar de ECB-vergadering begin september. De grote vraag is of Draghi over zijn graf heen gaat regeren door kort voor zijn afscheid nog een keer flink op de trom te slaan.

Damrak en verder

Boskalis opende hoog, +4% maar is de winst inmiddels kwijt. Geen nieuws te vinden. Vanmiddag komt grootaandeelhouder HAL met halfjaarcijfers, kijken of die nog wat bijgekocht hebben de laatste tijd

Adyen sluit een deal met Alipay en staat licht hoger

Het Belgische Agfa ziet voor het eerst in vier jaar de omzet weer aantrekken

De bouwertjes liggen slecht: er is een probleem met een kankerverwekkende stof in bouwgrond, PFOS. Op BNR leest u het hele verhaal.

