Liveblog: NIBC

Update 09:30: NIBC

Hier nog even snel uit m'n morning call, de zeg maar degelijke, maar niet opzienbarende Q2's of H1's van NIBC. Zo hoort het eigenlijk ook? Een saaie bank is al risiovol genoeg.

Nee, de bank doet het niet goed sinds de beursgang maart vorig jaar. Zelfs herbelegd - en dat telt met nu 8,1% (!) dividendrendement - resteert sindsdien op papier een min. Wat is alleen goed of slecht? Ten opzichte van de AEX is er inderdaad underperformance... maar niet ten opzichte van de sector.

Wat heet, zo bezien doet NIBC het eigenlijk heel erg goed. Misschien verrassend. Want met die handelsoorlog, economische verslechtering en zich de grond in borende rentes - grote risico's voor banken - zou u misschien eerder verwachten dat de beurs liever even grote dan kleine banken heeft.