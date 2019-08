Alfen heeft hoge groeicijfers en ziet de nabije toekomst zonnig in. Is het goed genoeg voor die hoge waardering?

NIBC ziet er op het eerste gezicht degelijk uit:

Sif boekt meer omzet, maar minder winst:

Samengevat komen de marktbewegingen momenteel hier op neer. De angst-assets doen het goed - obligaties, goud en meer en meer zilver - maar al met al blijven bijvoorbeeld ook aandelen aardig liggen, toch? Herbelegd staat de AEX dit jaar nog altijd op +15,9%. Dat maken we niet ieder jaar.

U.S. yield inversion deepens, stokes recession fears https://t.co/ReRN6nbaFR pic.twitter.com/j07XFti2VD — Reuters Top News (@Reuters) August 28, 2019

Niet veel bijzonders nu op de borden. De Europese futures doen bijna niks, de Amerikaanse doen wel aardig, dollartje net onder 1,11, olie ligt goed en de rentes doen even niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:52 Alfen schroeft omzet en winstgevendheid op

07:50 Nieuwe topman kan aan de slag bij DPA

07:41 Afwaardering ASMI en Besi vanwege tegenwind

07:31 Funderingsspecialist Sif krikt omzet op

07:30 Hogere nettorentebaten voor NIBC

06:42 Honderden miljoenen voor leningen aan mkb

06:30 'Strukton moet Saoedische bemiddelaar betalen'

27 aug Wall Street sluit met verliezen

27 aug Oud Fed-man dringt aan op strijd tegen Trump

27 aug Oliereus BP trekt zich terug uit Alaska

27 aug Wall Street zakt in het rood

27 aug S&P verlaagt oordeel PostNL

27 aug DGB Group houdt bava op 22 oktober

Analistenadvies luidt:

ASMI: naar neutral van buy en naar €72 van €68 - NIBC

Besi: naar neutral van buy (€27) - NIBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda, HAL is denk ik nabeurs:

08:00 Agfa-Gevaert Q2-cijfers

08:00 NIBC Q2-cijfers

08:00 Hal Trust Q2-cijfers

08:00 Sif Q2-cijfers

08:00 Alfen Q2-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen sep 9,6

10:00 EU geldgroei jul 4,6%

13:00 Campbell Soup Q2-cijfers

En dan nog even dit

Niks doen kan ook nog:

Navigating the trade war: How to invest during turmoil https://t.co/8t1U1i61sl pic.twitter.com/rqWLdXXJ3P — Reuters Top News (@Reuters) August 28, 2019

Aangeklaagd, VS in rep en roer, hij zou een en ander naar Uber hebben meegenomen:

Ex-Google engineer indicted for stealing self-driving car secrets, pleads not guilty. More here: https://t.co/p6XfkXJ405 pic.twitter.com/e8LSI8Yehs — Reuters Top News (@Reuters) August 28, 2019

Hebt u al een positief verhaal over WeWork gelezen?

Walt Disney takes his company public.



But first, he buys the studio lot personally and leases it back to the company.



Then he charges Disney Corp a licensing fee for the use of Mickey, Snow White etc.



Then he sells $700 million worth pre-IPO.



That’s WeWork. — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) August 27, 2019

Zou ons Agentschap ook al eens kijken?

Sweden explores issuing Bonds as long as 100yrs. W/much of its yield curve <0 & global debt w/neg yields tap $16tn, Sweden now exploring whether to join other countries such as Austria and lock in historically low borrowing costs for as long as a century. https://t.co/dyJOAozzSi pic.twitter.com/iWCSYfmF9B — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 27, 2019

Op Bloomberg nog wel:

“The financial situation of PFZW is starting to get dire,” aldus Peter Borgdorff, directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. En met PFZW vele andere pensioenfondsen in de hele wereld https://t.co/RdUzXulpfT via @markets — Ruben Munsterman (@RubenMunsterman) August 27, 2019

En wat hebben we hier voor verdachte bewegingen?

Het gerucht is dus tóch waar; @PSV doet een grote aankoop. Bij @sligro .

Heel verstandig. pic.twitter.com/4aYErZD0rp — Wilco Jansen (@wilcojansen) August 27, 2019

De uitsmijter:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.