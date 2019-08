Trump wordt Bernanke-2, eerst lopen ze met je weg en daarna wordt je verguisd. Gaat goed zolang je de markten, of economie, mee hebt en bent de/een loser als het tegenzit. Valt dat laatste in je verkiezingsjaar wordt je sowieso niet herkozen, of je schuift het af op externe zaken waar het volk intrapt dan waarschijnlijk wel…The Age of Trump, hoe toepasselijk!