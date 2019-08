Ziet dan. Ik twitterde vanuit de wereldstad WEERT dat de VS. N-Korea hebben gebombardeerd, evenals Teheran en dat daarna ( mocht er nog munitie over zijn), Peking en Bejing aan de beurt zijn.De impact moge duidelijk zijn, want de indices op Wall-St. staan al plots in de min nu.Ben ik nu infantieler of even infantiel dan de twitterende Grootmachten afgezien van een zonnesteek. 1 Twit van hen bepaalt het humeur op de beurzen.Of zou het de vermaladijde intrest zijn. VS- Bonds 10 Year Maturity zakt naar 1,47%. Ontneemt dit de Fed nou samen met Powell hun bestaansrecht? Of volgen ze gewoon Europa naar minus zero-level.......