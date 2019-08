Het leek vanochtend een grauwe dag te worden op de beurs, maar rond 11.30 uur keerde het sentiment ineens. Uiteindelijk sluit de AEX (+0,7%) rond het hoogste niveau van de dag.

Grote winnaar is de Italiaanse beurs met een winst van 1,5%. Er zijn geruchten dat er schot zit in de onderhandelingen over een nieuwe regering. Een nieuwe coalitie lijkt dus in de maak.

Een garantie voor stabiliteit is dat beslist niet, want veel langer dan een jaar houden Italiaanse regeringen het gemiddeld niet vol. Dat doen we in Nederland toch een stuk beter. Ook op de beurs verslaan we de Italianen met gemak.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Per saldo is de Italiaanse beurs de afgelopen twintig jaar nauwelijks van zijn plek gekomen. De AEX doet het aanmerkelijk beter, al is een totaalrendement van 80% natuurlijk geen vetpot. De jaarwinst bedraagt slechts 3,0%.

Maar goed, we rekenen vanaf een periode waarin de internetbubbel nog niet was gebarsten. We hadden graag een langere periode bekeken, maar de Reuters Datastream geeft helaas geen langere grafiek van de Italiaanse beurs.

Alfen dagtopper

Een opvallende stijger vandaag is Alfen (+7,7%). De specialist in energie-oplossingen komt morgen langs met de halfjaarcijfers. Aan kwartaalupdates doen ze in Almere niet, dus kan het morgen zomaar spektakel worden.

De jaarcijfers die eind februari werden gepubliceerd, leidden echter tot een afstort van de koers. Ondanks de hoge omzetgroei van 37% was het onderaan de streep niet veel soeps. De teller bleef steken op een netto winst van €800.000.

Okee, het bedrijf zit in de expansiefase dus moeten we niet teveel kijken naar de winstcijfers. Alfen rekent dit jaar op een omzetgroei van 40%. Ik ben benieuwd of de onderneming deze outlook kan handhaven. Een energiespecialist zou toch flink moeten profiteren van de energietransitie.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Alfen keert geen dividend uit en dat betekent dat u het van de koers moet hebben. Ondanks de hoge groei valt het allemaal een beetje tegen. Sinds de beursgang is het aandeel per saldo niet van zijn plek gekomen.

Rentes

De rentes dalen in een brede lijn. Let vooral op de Italiaanse tienjaarsrente die 21 basispunten omlaag gaat. Inmiddels is de yield gedaald naar 1,13%. Wat een gekte!

Brede markt

De AEX stijgt 0,7% en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+0,6%) en Fransen (+0,7%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,6% omlaag en noteert 17,7 punten.

De Amerikaanse indices zijn in het rood beland. Het is overigens klein bier, want meer dan een min van 0,2% voor de Nasdaq is het niet.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,109 ten opzichte van de dollar.



Goud (+1,0%) koerst op het hoogste niveau sinds april 2013.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (+0,5%) dobberen rond het nulpunt.

Bitcoin (-1,0%) doet het rustig aan vandaag.

Het Damrak

Na een paar slechte weken ligt Galapagos (+2,2%) er ineens goed bij.

(+2,2%) er ineens goed bij. Dataleveranciers Relx (+2,1%) en Wolters Kluwer (+0,9%) zijn oersaai, maar renderen uitstekend. Laatstgenoemde ging zelfs €0,39 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd valt de winst zelfs nog iets hoger uit.

(+2,1%) en (+0,9%) zijn oersaai, maar renderen uitstekend. Laatstgenoemde ging zelfs €0,39 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd valt de winst zelfs nog iets hoger uit. Adyen (+1,5%) profiteert licht van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €600 van €570 en het advies blijft houden.

(+1,5%) profiteert licht van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €600 van €570 en het advies blijft houden. Unilever (+1,5%) trekt vandaag de AEX omhoog.

(+1,5%) trekt vandaag de AEX omhoog. Wie weet is dit het begin van een mooie draai in de winkelvastgoedmarkt. Met name Eurocommercial Properties (+2,0%) en Wereldhave (+2,7%) zijn vandaag in trek.

(+2,0%) en (+2,7%) zijn vandaag in trek. Daarentegen staat AMG (-1,9%) in de uitverkoop. Een sectorgenoot verlaagt de omzetverwachting.

(-1,9%) in de uitverkoop. Een sectorgenoot verlaagt de omzetverwachting. Boskalis (+1,3%) staat in de schijnwerpers omdat topman Peter Berdowski vandaag 50.000 aandelen heeft gekocht. Een blijk van vertrouwen.

(+1,3%) staat in de schijnwerpers omdat topman Peter Berdowski vandaag 50.000 aandelen heeft gekocht. Een blijk van vertrouwen. B&S Group (-5,5%) gaat onderuit op de halfjaarcijfers. Wellicht kunnen beleggers de lagere marges niet waarderen. De groei zit er overigens nog altijd goed in.

(-5,5%) gaat onderuit op de halfjaarcijfers. Wellicht kunnen beleggers de lagere marges niet waarderen. De groei zit er overigens nog altijd goed in. Wederom geen hoge volumes in het aandeel Lucas Bols . Toch staat er weer een mooie plus van 4,2% op het bord. Laten we het erop houden dat verkopers even met vakantie zijn.

. Toch staat er weer een mooie plus van 4,2% op het bord. Laten we het erop houden dat verkopers even met vakantie zijn. Van Lanschot Kempen (+5,8%) belooft €1,50 uit te keren aan dividend. Dat is reden voor een feestje.

(+5,8%) belooft €1,50 uit te keren aan dividend. Dat is reden voor een feestje. Sif (+4,2%) breidt zijn bedrijfsterrein uit en daarmee wordt de positieve visie van de onderneming onderstreept. Sif rekent op rugwind #SifHolding https://t.co/px1vUTQp3q — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 27, 2019

Adviezen

Adyen: naar €600 van €570 en houden - Deutsche Bank

Van Lanschot Kempen: naar €23,50 en kopen - UBS

De dag van morgen