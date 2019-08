Zijn maatregelen voor starters wel nodig?

Niets doen kan niet verbeterd worden net als zwijgen. Wel kunnen een paar acties uit het verleden die tot een bubbel in de huizenprijzen hebben geleid ongedaan gemaakt worden:



-afschaffen hypotheekrenteaftrek, stelt inmiddels toch niets meer voor

-eigen huis niet meer apart belasten maar gewoon in box 3 net als alle andere vermogens



zou de situatie op de huizenmarkt simpeler en eerlijker maken