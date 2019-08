Fondsenrondje: Zeurderig

Geen groot nieuws rondom het handelsconfict tussen de Amerikanen en Chinezen. Toch geeft de AEX (-0,4%) wat terrein prijs. Ook de overige Europese indices maken een kleine pas op de plaats.

Helaas weinig spektakel. Zwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,0%) blijft aardig overeind en hetzelfde geldt voor ArcelorMittal (+0,1%). De staalgigant profeert iets uit te bodemen, al is het herstel bijzonder fragiel.

ASML (-0,6%) is door het escalerende handelsconflict aardig afgekomen, maar daar maken de analisten van Tostrams zich geen zorgen over.

Er zijn ook sterke fondsen: ASML valt terug, maar nog binnen de grenzen van de stijgende trend. Technisch geldt 240 als berekend koersdoel. pic.twitter.com/m1bG6UFs9o — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) August 25, 2019

Qua macro's is de agenda dun gezaaid. De Duitse economie krimpt in het tweede kwartaal met 0,1%, maar daar ging iedereen al vanuit. Een non-event dus. Alleen vanmiddag komt er nog een interessant cijfer langs over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in augustus. De verwachting is dat Joe Sixpack nog altijd behoorlijk optimistisch is. We gaan het meemaken.

B&S Group -1,0%

Beleggers hebben geen idee wat ze met de cijfers van B&S Group aan moeten. Bij opening stond er een forse plus op het bord, daarna zakte het aandeel helemaal weg, maar per saldo gebeurt er vrij weinig.

De distributeur van consumentengoederen boekte in de eerste jaarhelft een 17% hogere omzet. Ruim 7% is op eigen kracht en de rest komt door overnames. Positief is dat het bedrijf niet door de handelsoorlog wordt geraakt. Tenminste dat zegt de CEO.

De EBITDA groeide 15% en dat betekent dat de marges omlaag gingen. Wellicht dat de markt daardoor lauwtjes reageert op de resultaten.

Sinds de beursgang hebben beleggers weinig plezier beleefd aan het aandeel B&S Group. Daar waar de AEX ruim 10% rendeert, staat de groothandel gecorrigeerd voor het dividend ongeveer 5% lager. Voordeel is dat de waardering is gedaald naar een schappelijke 12 keer de winst voor 2020.

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omlaag en dat is in lijn met de Duitsers (-0,2%) en Fransen (-0,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 0,2% en noteert 18,4 punten.

De Amerikaanse futures koersen 0,3% in het rood.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,111 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,54%) en Duitse (-0,67%) rente dalen een basispuntje.

Goud (+0,3%) kan op dit moment alleen maar omhoog.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,6%) krabbelen iets op.

Bitcoin (-0,7%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

De nulletjes vliegen ons helaas om de oren. Enige uitzondering onder de hoofdfondsen is Takeaway.com (-2,3%).

Wolters Kluwer (-0,9%) gaat vandaag €0,39 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd gaat er slechts 0,3% vanaf.

ASR (+0,3%) gaat sinds de cijfers alleen maar omhoog. Dat zien we natuurlijk graag.

De Europese staalsector ligt vandaag goed. Aperam (+1,2%) is hiervan het beste voorbeeld.

BAM (-2,0%) is dit jaar bijna terug bij af. Wordt de bouw van de Afsluitdijk het nieuwe rampproject?

Winkelvastgoed ligt wel aardig, al zijn de uitslagen beperkt.

AMG (-1,8%) geeft de winst van gisteren deels prijs.

Alfen (+3,5%) komt morgen langs met de halfjaarscijfers.

Van Lanschot Kempen (+2,9%) belooft €1,50 per aandeel aan dividend uit te keren. Dat zien beleggers wel zitten.

Adviezen