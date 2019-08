Liveblog: Boskalis, AMG, tabak en goud

Update 17:10 uur: Oranje boven

Nog eentje, we doen hier toch iets goed in de polder.

World’s Largest Exporters

1. China: $2.5 trillion

2. United States: $1.7 trillion

3. Germany: $1.6 trillion

4. Japan: $738 billion

5. Netherlands: $723 billion



Collectively, EU would be #1 at $6.5 trillion@howmuch_net pic.twitter.com/gUcgzwB8A4 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) August 27, 2019

Update 16:30 uur: Philips Morris en Altria

Dit is altijd een mooie voor een beurs quiz: wat deed de laatste veertig jaar beter op de beurs, tabak of technologie? Bewaar deze grafiek, want, niemand gelooft u. Dit is nog zonder dividend ook en dan weet u bij wijze van hoeveel technologiefondsen er in een sigarettenpakje passen. Veel. In ieder geval de hele Nasdaq 100.

Dit is ook eentje om over na te denken voor bijvoorbeeld duurzame beleggers, die zo zeker zijn dat Big Oil en andere vuile, vieze, gemene of nare industrieën geen toekomst hebben. En dat u er dus uit moet. Houd er terdege rekening mee dat Mr. Market misschien niet zo duurzaam is en denkt als u, zou ik zeggen.

Dit moet ik er zelfs nog bij vermelden, in die veertig jaar kregen die sigarettenfabrikanten ook nog eens veel schadeclaims over zich heen. Klein wonder dat ze zo tot die beursprestatie kwamen... Enfin, dat is het verleden, hoewel die claims weer actueel zijn, maar nu is het nieuws dat twee tabaksgiganten willen fuseren.

Zeg maar gerust, megafusie! Philips Morris is $120 miljard waard (doet nu -5,2%) en Altria (+8,7%) hangt voor $88 miljard aan de beurshaak. Gelet op de koersreacties vindt de beurs de mogelijke deal of de voorwaarden beter voor Altria dan Flipje Morris.

BREAKING: Philip Morris International says it is in talks with Altria Group regarding a potential all-stock merger. https://t.co/jn8limUSe7



Shares of Altria are jumping 8% in the pre-market; shares of Philip Morris Intl. down 3% pic.twitter.com/W6X5thxase — CNBC Now (@CNBCnow) August 27, 2019

Altria doet 11,2 keer de verwachte winst en 7,8% dividend. Philip Morris houdt het op 14,9 en 5,9%. Zeker voor Amerikaanse begrippen is dat spotgoedkoop voor zulke mooie waarde-aandelen, hoewel ze de laatste twee jaar haperen door onder meer claims. Vooral Philips Morris laat het afweten. Misschien is dit ook de trigger voor de fusie.

Nee, de Nasdaq 100 is natuurlijk niet de benchmark voor deze twee, maar ik doe het lekker toch. Dit plaatje is wel herbelegd.

Update 15:50: Goud

Het is net als met die likkebaardende berg cash van Ajax: u kan alle aandelen kopen, maar u ken er mooi lekker nooit niet bij, om het op z'n Nummer Veertiens te zeggen. Over naar goud. Ja, de waarde van de voorraad van onze DNB is €6,5 miljard meer waard, maar niemand die er wat aan heeft. Toch leuke staatjes.

De 10 grootste nationale goudvoorraden zijn in een jaar €220 miljard meer waard – dit zijn de scores per land, van de VS tot Nederland https://t.co/L3NWhg4qwn — Business Insider Nederland (@BINederland) August 27, 2019

Update 15:40: Johnson & Johnson

De koers steeg er gisteren 2% op, want waar een boete van $17,5 miljard werd gevreesd, weer het er eentje van een half miljard. Het verschil is toch leuk meegenomen, nietwaar?

Factbox: Oklahoma judge finds J&J liable in first trial over opioids https://t.co/pG17ASavuT pic.twitter.com/Aq4kV2v5MF — Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2019

Intussen kijk naar ik even naar deze farmagigant die ik eigenlijk niet ken. In één oogopslag dan, dit is een defensief aandeel zoals een defensief aandeel is bedoeld? Lijkt er op. Hoezo kredietcrisis, recessie, lage rentes en permanent geopolitiek gedonder? Omzet, winst en dividend van J&J lopen strak op.

Bij zulke aandelen moet u misschien stiekem juist hopen op recessie en bear market. Het raakt ze niet (in hun business), maar ze gaan wel mee en u vist ze dan voor een habbekrats op. Nu doet deze Dividend Aristocrat 3% dividend en tegen twintig keer verwachte en 14,5 keer de verwachte winst is het van u.

Update 13:35: CEO Berdowski koopt aandelen Boskalis bij

Middelen, wie heeft zich er niet aan bezondigd? De meeste mensen kunnen het echter niet laten en wanneer de koopargumenten nog steeds recht overeind staan, maar de markt er anders over denkt is het natuurlijk niet te versmaden.

CEO Peter Berdowski maakt vandaag bekend dat hij opnieuw 50.000 aandelen Boskalis heeft gekocht. Dat deed hij eerder al op 14 maart 2018, toen de koers net boven de €25 stond. Berdowski was één van de weinige ceo's die geen aandelen bezat in de eigen onderneming.

Inmiddels bezit hij er dus minimaal 100.000 (waarschijnlijk wat meer door de stockdividenden) tegen een gemiddelde prijs zo rond de €21. Toevallig deden we eind vorige week voor de BC-portefeuille van de IEX hetzelfde Lees hier de laatste analyse inzake Boskalis. (NI)

Nog iets. daar waar Kapitein koopt... verkopen de spreekwoordelijke beurshaaien. Armpje drukken dus tussen de CEO en de shorters.

Update 12:40: Monster sell-off op komst?

Masanari Takada, analist bij Nomura, waarschuwt voor een mogelijke verkoopgolf op de aandelenbeurzen. De bewegingen op de financiële markten vertonen volgens hem een griezelige gelijkenis met 2008.

Takada is macro- en kwantitatief analist en ziet geen enkel signaal dat het slechte sentiment gaat keren. Hij vreest dat fundamentele beleggers o.a. door de escalerende handelsoorlog op de verkoopknop gaan drukken en dat trendvolgers snel zullen volgen.

Hij ziet op dit moment al dat technische analisten hun posities aan het afbouwen zijn. Als andere grote partijen dan gaan volgen, geeft dit een versterkend effect. Daar komt bij dat het de laatste week voor Labor Day is, wat betekent dat de volumes redelijk beperkt zijn.

Dit vergroot volgens hem de kans op een extra grote beweging op korte termijn. Als de signalen volgens Takada niet veranderen dan zakken we snel onder het niveau van december vorig jaar.

Maar goed, hoeveel 'guru's' zijn er de afgelopen jaren wel niet langsgekomen met allerlei waarschuwen voor een krach? En kunt u de ''sell everything' van RBS nog herrinneren? Zij adviseerden beleggers in januari 2016 al hun aandelen te verkopen. Laat dit nou net de bodem geweest zijn. Kortom, laat u zich vooral niet gek maken (NK).

A sell-off worse than December can arrive in a week, says analyst who is predicting 'Lehman-like' drop https://t.co/7P6L66u6mS — Martin Crum (@martinjancrum) August 27, 2019

Update 12:10: Met de gebakken peren

Een verzakkende economie, maar een aantrekkende munt. Precies wat je als land niet wil. Het zijn de Zwitsers die met de gebakken peren zitten (NK).

Update 11:50: Alfen door het dak

De koers van Alfen (+6,1%) gaat er ineens vandoor. Groot nieuws kunnen we niet vinden, al komt het bedrijf morgen met de tweedekwartaalcijfers langs. Wie weet nemen beleggers een voorschot. Het gemiddelde dagvolume is er al doorheen gegaan. (NK)

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Update 11:40: Miljonair voor uw 30ste

Bryan Kuderna werd als millennial miljonair. Waar de meeste mensen zoiets liever geheim houden schreef hij een boek over de weg naar het miljoen. Hieronder de acht tips die hij in zijn boek geeft:

Haal zo snel mogelijk uw diploma op de universiteit. Ga ondernemen (geen risico, geen miljonair zonder rijke papa) Blijf zo lang mogelijk thuis wonen (daarmee bespaart u bakken met geld) Probeer het nodige geld bij elkaar te sparen (raak uw creditcard dus niet aan) Begin direct met het sparen voor een pensioen (belastingtechnisch ook verstandig) Regel een arbeidsongeschiktheidsverzekering ( zorgt voor een onoverwinnelijkheidsgevoel) Koop een eigen huis (en als het kan nog meer woningen tegen een lage rente die u weer kan verhuren) Koop aandelen voor meer rendement (voor mensen met tijdgebrek zijn ETF's ideale producten. Slapend rijk worden, noemen we dat.) (NK)

The 8 steps I took to make my first million, according to a millennial millionaire. https://t.co/2OuwdXCzP6 — CNBC (@CNBC) August 27, 2019

Update 10:30: Lucas Bols

Vandaag alweer een mooie stijging, Lucas Bols is aan een bescheiden rally bezig. Van bodemen durf ik (nog) niet te spreken. Het volume is daarvoor te laag. Niettemin, wie eventueel koerswinst wil halen moet er altijd vroeg bij zijn en risico nemen voordat alles klip en klaar duidelijk is, want anders is het al weg.

Fundamentele probleem van Lucas Bols is dat de drankenproducent geen sterke A-merken heeft. Daarom is de waardering geen schim van de peperdure Rémy Cointreau's en Diageo's van deze wereld. Het fonds is op papier een koopje als defensief drankenaandeel tegen tien keer de winst en 4,6% dividendrendement.

Misschien is het recessievrees die daarom het aandeel wat doet opveren, of het is echt te goedkoop geworden. Reken u niet rijk, er is een adder onder het gras. Ik citeer collega Nico over Lucas Bols. Ik voeg er aan toe dat het om €68 miljoen gaat.

Lucas Bols nam het merk Passoã over van Rémy Cointreau. Omdat Bols het verschuldigde bedrag niet ineens kon ophoesten, is gekozen voor een put/call-constructie. Rémy Cointreau heeft het recht om Passoa te verkopen aan Bols (een putoptie), terwijl Bols het recht heeft om Passoa te kopen van Rémy Cointreau (call).

Hoe dan ook, Passoã komt bij Bols terecht en via deze gekunstelde constructie - overigens gewoon gefinancierd door de banken - kon Bols ermee aan de slag.

Update 10:00: Tesla

Voor fans en vijanden. Ga er maar even goed voor zitten, het is een heel verhaal met een vette aanzet. Citaat:

The controversy over SolarCity, which has dovetailed with questions about Musk’s mountain of debt and profit shortfalls, offers a window into the mind-set of America’s most outlandish and unpredictable CEO.

Musk’s believers argue that the details of his ventures don’t matter: It’s the grand vision that counts.

“The guy has a will to make stuff happen that is extraordinary,” says someone who worked closely with Musk. “He willed Tesla to happen. And in willing a reality into existence, he might not stick to the facts.”

But in the case of SolarCity, Musk’s penchant for making promises he can’t deliver on turned out to matter a great deal—and could even pose a threat to his entire empire.

VF’s @bethanymac12, who wrote the book on Enron, takes a hard look at Elon Musk https://t.co/TTGXDpzYjk — VANITY FAIR (@VanityFair) August 26, 2019

Dit is de essentie? Er moet dit najaar een half miljard aan bondjes worden afgelost. En dan is er nog iets. Iets met afspraken nakomen. Sowieso een rode draad in het verhaal.

When Tesla bought SolarCity, it said the deal would “add more than half a billion dollars in cash to Tesla’s balance sheet over the next three years.” But it appears to have had the opposite effect.

“I think it’s a big source of the cash-flow deficit,” says one longtime analyst. “I think it is a big thorn inside of Tesla.” The company has paid back some of SolarCity’s debt, including the Solar Bonds owed to Musk and SpaceX.

But this fall, another $556 million is coming due. In a characteristic tweet, Musk once vowed he would “personally” repay the SolarCity debt if need be.

There may be another cost. By next April, Tesla is required to start paying an annual fine of $41.2 million if it fails to employ 1,460 people at the Buffalo plant.

Tesla says it currently has 636 employees statewide in New York, including 329 at the plant, and that it has invested almost $400 million in New York.

Update 09:30: AMG

Op opening zag ik geen koersreactie, maar AMG staat nu wel lager. Is dit wellicht van invloed? Geen goed nieuws uit de sector, deze Aussie (-2,8%) moet snijden, hakken en zagen:

#PilbaraMinerals annuleert de verkoop van 20% à 49% belang in zijn lithiummijn, verlaagde 3Q omzetverwachtingen tot 20K à 35K ton én knipt fors in de investeringsplannen.



Het gaat slecht op de lithiummarkt. Kijkt u maar eens naar de batterijgrondstoffengrafiek? pic.twitter.com/B141HZz9A3 — Tom Simonts (@TSimonts) August 27, 2019

Het is te zien dat dit een peer van AMG is. Alleen nóg cyclischer en heftiger? Verwarrende tijden in ieder geval, want gisteren meldde Evraz dat juist de vraag naar vanadium weer stijgt.