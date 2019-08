Niks mis mee? Kort, luid en duidelijk zijn hier de Q2's of H1's van B&S Group:

Voor de liefhebbers, Van Lanschot Kempen heeft ook cijfers en stelt een superdividend van €1,50 voor. Lokaal is ook DPA door:

Kan iemand het nog volgen? Er wordt nu weer openlijk getwijfeld of de Amerikaanse president maar wat roept, of een punt heeft. Kortom, hoe zit het nou met die handelsoorlog? De dollar ligt nu in ieder geval stil en de yuan daalt. Er is (verder) geen richtinggevend nieuws voor de beurs.

Uncertainty is escalating over Trump's intentions in the U.S.-China trade war, adding to pain on Wall Street https://t.co/HHmUIzaeHf pic.twitter.com/JOMovcZsW0 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 27, 2019

De koersen moeten iets terug na een mooie rally op Wall Street gisteren, het blijft maar een volatiel marktje. Geen uitschieters onder de koersen, of het moet Shanghai zijn. De rentes dalen weer één (Duitsland en Nederland) of twee (VS) basispunten.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een in memoriam en Johnson & Johnson dat een mee- en tegenvaller ineen heeft.

08:03 Lagere omzet DPA door verkoop start-ups

07:55 Verkopen stuwen resultaat Van Lanschot Kempen

07:53 Sif breidt uit in Rotterdamse haven

07:52 Groothandelaar B&S blijft hard groeien

07:13 Winsten industriebedrijven China gestegen

26 aug Half miljard boete J&J om opiatencrisis VS

26 aug Wall Street op winst door handelshoop

26 aug Oud-topman Volkswagen Piëch overleden

26 aug Macron: deal met VS over techbelasting

26 aug Topman Stora Enso kondigt vertrek aan

26 aug Patentzaken tegen chipbedrijf TSMC

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts. Bij AMG lopen ze in het algemeen weer op en bij Fugro komen ze ietsiepietsie af:

De agenda hebben we al bijna gehad. Het Duitse BBP-cijfer is door en dat valt weer tegen : -0,1% op kwartaalbasis, maar 0,0% op jaarbasis waar 0,4% werd verwacht.

08:00 DPA Group Q2-cijfers

08:00 B&S Group Q2-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen Q2-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q2 -0,1% QoQ

09:00 Wolters Kluwer notering €0,39 ex-dividend

16:00 VS consumentenvertrouwen aug 130,0

Geen nieuw nieuws uit Hongkong:

Hong Kong leader Carrie Lam says no need for Chinese troops to quell unrest https://t.co/cZevKkanZG — Bloomberg (@business) August 27, 2019

Nog alijd winstgroei?

China's July industrial profits swing to growth but outlook clouded https://t.co/LWYU1FlkbU pic.twitter.com/CX2q7xh7CV — Reuters Top News (@Reuters) August 27, 2019

McDonald's heeft nog altijd niet gekozen:

Beyond Meat may have a blockbuster partnership on its hands as KFC tests meatless nuggets and wings pic.twitter.com/VwRgIjxYXw — Reuters Top News (@Reuters) August 27, 2019

Het worden vijf mooie dagen?

Italy's PD, 5-Star on verge of government deal with Conte as PM https://t.co/J2MbidLcmq pic.twitter.com/4IcPtFoBmw — Reuters Top News (@Reuters) August 27, 2019

+2,1%:

Johnson & Johnson must pay $572 million to Oklahoma for its marketing of opioid drugs. The state asked for $17.5 billion https://t.co/RStPGBKyzc — Bloomberg (@business) August 26, 2019

Ja, dat hebben we gemerkt:

'Sorry, it's the way I negotiate’: A reporter questioned Trump's China strategy during a news conference after the #G7 summit pic.twitter.com/5LdEHpA6UX — Reuters Top News (@Reuters) August 27, 2019

Maken we ook hier negatieve rente mee?

De hypotheekrente beleeft een uitzonderlijke periode - 4 feiten over de rente die nu op het laagste niveau ooit staat https://t.co/8KyXp6LRCn — Business Insider Nederland (@BINederland) August 26, 2019

De duurste markt, maar dat is altijd zo:

Norway's $1 trillion wealth fund is considering a pivotal shift into U.S. stocks https://t.co/Nk0pEcK6so — Bloomberg (@business) August 27, 2019

Nooit van gehoord:

Alphabet's private investing arm, CapitalG, has been in all the right places lately and generating billions of dollars in gains.



The success is raising questions about the company’s sprawling influence over the tech industry https://t.co/FN6DDgP8H8 — Bloomberg (@business) August 27, 2019

Hm?

Warren Buffett's money is saying worrisome things https://t.co/4YBIsDg1ix via @bopinion — Bloomberg (@business) August 27, 2019

Hoog kopen en laag verkopen is ook hen niet vreemd:

A major gold-buying spree by central banks is likely to persist in the coming years https://t.co/s8ifdOq1xT — Bloomberg (@business) August 27, 2019

Tot slot, pas op voor de zwarte zwanen:

Tot slot, pas op voor de zwarte zwanen: