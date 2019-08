TA: Steun AEX intact

Op de AEX, evenals op de Europese beurzen en Wall Street, lijken de technische steunniveaus stand te houden. Bodemvorming zet door.

Het proces van bodemvorming op de aandelenbeurzen is technisch echter nog geen gelopen race. Maar langzaam draait het technische plaatje wel opwaarts, met als 'mits' dat Trump niet weer roet in het eten gooit. Positief is dat de steunniveaus van de afgelopen weken intact zijn gebleven.

Bij de AEX bestaat het goede nieuws uit drie punten:

De korte steun rond 534,49, gevormd door de bodem van 3 juni, is niet in gevaar geweest;

In feite is de korte steile dalende trend nu verlaten;

Tenslotte is er d.m.v het low van maandag 26 augustus een mogelijke hogere bodem gevormd.

Als we het koersverloop van de afgelopen 4 weken (met bovenstaande 3 punten) tegen het licht houden, dan is er sprake van een potentiële hoofd&schouder-bodemformatie. De neklijn, tevens breekpunt (gemarkeerd met het schuine blauwe lijntje) moet nog gebroken worden om dit patroon positief te voltooien.

Er zijn overigens ook nog een aantal minpuntjes:

De eerste gap (onderste rode cirkel) staat nog open;

De AEX noteert nog (nipt) onder de 200-dagenlijn.

AEX-index weet een mogelijke hogere koersbodem te vormen

Het technische plaatje van de AEX-index weet weer aan te trekken. De mogelijke hogere koersbodem op de grafiek signaleert aantrekkende vraag naar de AEX-index. Bij het verlaten van de dalende trend trad al een eerste verbetering op.

Voor verdere verbetering is het wachten op een doorbraak en slotstand boven weerstand 586,32 (gevormd op 25 juli). De Nederlandse beurs (AEX-index) biedt steun rond 534,49 (bodem van 3 juni).



AEX nog onder MA200

De 200-dagenlijn van de AEX-index (glooiende rode doorlopende lijn) buigt het stijgende verloop af. Dit duidt op een licht verzwakkende technische conditie. Bovendien noteert de index nog (nipt) onder de 200-dagenlijn.